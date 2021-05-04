***YKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.05.2021 16:45
***YKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YKGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934436
BIST
18:001.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,86
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
18:008,3190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0716
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
18:0010,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0610
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
18:00478,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,37
|Açılış
|: 478,99
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|61,60
|58.262.806
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.277.507
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,09
|85.283.218
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.755.048
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.559.189
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|IDEAS
|69,00
|1.449.361
|% -8,12
|
|PRKME
|5,71
|62.204.184
|% -7,75
|
|EREGL
|19,66
|1.783.543.561
|% 3,69
|
|THYAO
|12,67
|1.250.323.631
|% -1,93
|
|KRDMD
|7,62
|933.785.998
|% 3,11
|
|GARAN
|7,27
|922.331.414
|% -1,36
|
|PETKM
|6,89
|827.901.810
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,07
|354.032.860
|% -2,36
|
|DOHOL
|2,99
|379.256.021
|% 1,01
|
|GARAN
|7,27
|922.331.414
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,62
|933.785.998
|% 3,11
|
|PETKM
|6,89
|827.901.810
|% 1,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3157
|8,3190
|% 0,87
|
|Euro
|9,9907
|10,0164
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,4993
|11,5569
|% 0,52
|
|Frank
|9,0733
|9,1279
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2086
|2,2197
|% 0,70
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,02
|
|Altın Gr.
|479
|479
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|0,89
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, KRDMD
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, KARTN
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 717 adet işlem
-
17:58AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 912, 066 adet işlem