***YKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.05.2021 17:45
***YKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YKGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Koray Gayrimekul ve Yatırım A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935307
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0203
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0296
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
18:05485,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,90
|Açılış
|: 485,47
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|PEKGY
|1,38
|43.110.126
|% 9,52
|
|IDEAS
|73,00
|2.307.169
|% 7,51
|
|BERA
|32,40
|62.818.064
|% 6,65
|
|CANTE
|4,63
|168.290.002
|% 5,23
|
|MPARK
|23,32
|37.231.720
|% -5,66
|
|KONTR
|72,25
|16.362.831
|% -3,54
|
|NTGAZ
|9,37
|25.373.775
|% -3,00
|
|PAMEL
|29,12
|842.432
|% -2,93
|
|SOKM
|12,18
|83.272.705
|% -2,48
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|CANTE
|4,63
|168.290.002
|% 5,23
|
|TRILC
|41,32
|166.135.407
|% 2,13
|
|AYDEM
|8,40
|135.017.289
|% -0,47
|
|ZRGYO
|1,60
|114.660.497
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,60
|114.660.497
|% 0,00
|
|CANTE
|4,63
|168.290.002
|% 5,23
|
|AYDEM
|8,40
|135.017.289
|% -0,47
|
|GWIND
|4,65
|73.795.194
|% -1,27
|
|BIOEN
|18,02
|114.397.888
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2401
|8,2493
|% -0,25
|
|Euro
|10,0210
|10,0346
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,4899
|11,5475
|% 0,32
|
|Frank
|9,0996
|9,1544
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1904
|2,2014
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|16,67
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,00
|
|B. Petrol
|68,43
|68,43
|0,34
|