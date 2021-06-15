***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2021 10:28
***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat 10 İç Kapı No:26 Beşiktaş-İstanbul
İnternet Adresi www.koraygyo.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
koraygyo@koraygyo.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat 10 İç Kapı No:26 Beşiktaş-İstanbul +90-212 3801680 +90-212 3801681
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nilay Özbir Muhasebe Müdürü 21.04.2016 +90-212 3801680 nozbir@koraygyo.com
Erdal Karagül Mali Ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı 17.05.2021 +90-212 2797082 ekaragul@koray.com
Murat Oktay Genel Müdür 17.05.2021 +90-212 2797082 moktay@koray.com
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Koray Gayrimenkul Ve Yatırım A.Ş. TRY 51
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 20400000 TRY 51 Yönetim Kurulu Üyeleri'nden 3 adedi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 19600000 TRY 49 Yoktur İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NİLAY ÖZBİR Muhasebe Müdürü Muhasebeci Muhasebe Müdürü YOK
ERDAL KARAGÜL Mali Ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali Ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı YOK
MURAT OKTAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YOK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942316
BIST