***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YKGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat 10 İç Kapı No:26 Beşiktaş-İstanbulİnternet Adresi www.koraygyo.comElektronik Posta AdresiE-postakoraygyo@koraygyo.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksLevent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat 10 İç Kapı No:26 Beşiktaş-İstanbul +90-212 3801680 +90-212 3801681Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNilay Özbir Muhasebe Müdürü 21.04.2016 +90-212 3801680 nozbir@koraygyo.comErdal Karagül Mali Ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı 17.05.2021 +90-212 2797082 ekaragul@koray.comMurat Oktay Genel Müdür 17.05.2021 +90-212 2797082 moktay@koray.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Koray Gayrimenkul Ve Yatırım A.Ş. TRY 51Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 20400000 TRY 51 Yönetim Kurulu Üyeleri'nden 3 adedi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 19600000 TRY 49 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNİLAY ÖZBİR Muhasebe Müdürü Muhasebeci Muhasebe Müdürü YOKERDAL KARAGÜL Mali Ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali Ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı YOKMURAT OKTAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942316BIST