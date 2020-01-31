***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
31.01.2020 19:21
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -178.820 5.228.249 -79.720.402 1.314.875 67.528.425 67.528.425
Transferler
1.314.875 -1.314.875 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.554 8.202.862 8.126.308 8.126.308
Dönem Karı (Zararı)
0 8.202.862 8.202.862 8.202.862
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.554 0 -76.554 -76.554
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -255.374 5.228.249 -78.405.527 8.202.862 75.654.733 75.654.733
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -255.374 5.228.249 -78.405.527 8.202.862 75.654.733 75.654.733
Transferler
8.202.862 -8.202.862 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.665 3.509.310 3.432.645 3.432.645
Dönem Karı (Zararı)
0 3.509.310 3.509.310 3.509.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.665 0 -76.665 -76.665
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.725.647 -2.649.322
Dönem Karı (Zararı)
3.509.310 8.202.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.932.218 -10.022.434
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 66.263 72.385
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.445.516 1.323.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 192.291 193.380
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 74.645 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.178.580 1.130.122
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.526.601 -1.503.894
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.521.060 -10.524.705
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10, 23 -3.521.060 -10.524.705
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.044.869 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.044.869 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -351.467 610.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.576.562 3.981.837
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -14.059.400 2.043.035
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.247.319 -2.196.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
533.283 612.054
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -231.460 4.346.383
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -59.360 182.302
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.502 63.808
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-24.446 -1.069.498
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.999.470 2.162.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 0 -40.776
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.726.177 -4.770.811
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.415.241 -26.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -32.778 -26.400
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.448.019 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.556.612 1.454.041
Alınan Faiz
1.556.612 1.454.041
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.246.206 -1.221.681
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.246.206 -1.221.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.896.081 8.117.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.142.287 6.896.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.206.656 6.990.461
Finansal Yatırımlar
5 15.025.486 966.086
Ticari Alacaklar
391.848 1.339.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 391.848 1.339.038
Diğer Alacaklar
823.891 558.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
823.891 558.244
Stoklar
8 2.956.583 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
17 527.132 444.220
Diğer Dönen Varlıklar
9 783.475 1.666.406
ARA TOPLAM
28.715.071 14.921.038
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.715.071 14.921.038
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 205.341 205.341
Ticari Alacaklar
795.832 819.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 795.832 819.139
Diğer Alacaklar
36.113 35.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.113 35.024
Stoklar
8 1.206.310 974.850
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 56.308.000 68.190.090
Maddi Duran Varlıklar
11 1.318.337 1.349.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 5.594 8.299
Peşin Ödenmiş Giderler
23.258 23.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.898.785 71.605.118
TOPLAM VARLIKLAR
88.613.856 86.526.156
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
627.830 687.190
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 19 535.596 479.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 92.234 207.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 125.771 123.775
Diğer Borçlar
194.506 179.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 194.506 179.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 24.446
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.566.644 2.623.154
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.566.644 2.623.154
ARA TOPLAM
3.514.751 3.637.565
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.514.751 3.637.565
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.011.727 7.233.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.167.123 898.167
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.844.604 6.335.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.011.727 7.233.858
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.526.478 10.871.423
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
79.087.378 75.654.733
Ödenmiş Sermaye
20 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 91.456.689 91.456.689
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
9.427.834 9.427.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-332.039 -255.374
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-332.039 -255.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -332.039 -255.374
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-70.202.665 -78.405.527
Net Dönem Karı veya Zararı
3.509.310 8.202.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.087.378 75.654.733
TOPLAM KAYNAKLAR
88.613.856 86.526.156
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 3.697.912 8.661.455
Satışların Maliyeti
21, 22 -432.263 -4.797.356
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.265.649 3.864.099
BRÜT KAR (ZARAR)
3.265.649 3.864.099
Genel Yönetim Giderleri
22 -4.234.012 -3.686.877
Pazarlama Giderleri
22 -1.177.399 -1.386.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.659.258 10.964.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.745.038 -3.598.672
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
768.458 6.156.857
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.217.292 559.093
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.985.750 6.715.950
Finansman Gelirleri
25 1.526.755 1.503.894
Finansman Giderleri
25 -3.195 -16.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.509.310 8.202.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.509.310 8.202.862
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.509.310 8.202.862
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.509.310 8.202.862
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 26 0,08770000 0,20510000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-76.665 -76.554
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -76.665 -76.554
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-76.665 -76.554
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.432.645 8.126.308
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.432.645 8.126.308
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816456
BIST