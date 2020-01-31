***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -178.820 5.228.249 -79.720.402 1.314.875 67.528.425 67.528.425Transferler1.314.875 -1.314.875 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-76.554 8.202.862 8.126.308 8.126.308Dönem Karı (Zararı)0 8.202.862 8.202.862 8.202.862Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-76.554 0 -76.554 -76.554Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -255.374 5.228.249 -78.405.527 8.202.862 75.654.733 75.654.733Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -255.374 5.228.249 -78.405.527 8.202.862 75.654.733 75.654.733Transferler8.202.862 -8.202.862 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-76.665 3.509.310 3.432.645 3.432.645Dönem Karı (Zararı)0 3.509.310 3.509.310 3.509.310Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-76.665 0 -76.665 -76.665Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.725.647 -2.649.322Dönem Karı (Zararı)3.509.310 8.202.862Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.932.218 -10.022.434Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 66.263 72.385Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.445.516 1.323.502Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 192.291 193.380Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 74.645 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.178.580 1.130.122Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 -1.526.601 -1.503.894Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.521.060 -10.524.705Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10, 23 -3.521.060 -10.524.705Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.044.869 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -1.044.869 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23 -351.467 610.278İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.576.562 3.981.837Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -14.059.400 2.043.035Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.247.319 -2.196.247Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler533.283 612.054Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -231.460 4.346.383Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -59.360 182.302Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.502 63.808Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-24.446 -1.069.498Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.999.470 2.162.265Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 0 -40.776Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.726.177 -4.770.811YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI16.415.241 -26.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -32.778 -26.400Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.448.019 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.556.612 1.454.041Alınan Faiz1.556.612 1.454.041YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.246.206 -1.221.681NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.246.206 -1.221.681DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.896.081 8.117.762DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.142.287 6.896.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.206.656 6.990.461Finansal Yatırımlar5 15.025.486 966.086Ticari Alacaklar391.848 1.339.038İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 391.848 1.339.038Diğer Alacaklar823.891 558.244İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar823.891 558.244Stoklar8 2.956.583 2.956.583Peşin Ödenmiş Giderler17 527.132 444.220Diğer Dönen Varlıklar9 783.475 1.666.406ARA TOPLAM28.715.071 14.921.038TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.715.071 14.921.038DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 205.341 205.341Ticari Alacaklar795.832 819.139İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 795.832 819.139Diğer Alacaklar36.113 35.024İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar36.113 35.024Stoklar8 1.206.310 974.850Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 56.308.000 68.190.090Maddi Duran Varlıklar11 1.318.337 1.349.117Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 5.594 8.299Peşin Ödenmiş Giderler23.258 23.258TOPLAM DURAN VARLIKLAR59.898.785 71.605.118TOPLAM VARLIKLAR88.613.856 86.526.156KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0Ticari Borçlar627.830 687.190İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 19 535.596 479.621İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 92.234 207.569Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 125.771 123.775Diğer Borçlar194.506 179.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 194.506 179.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 0 24.446Kısa Vadeli Karşılıklar2.566.644 2.623.154Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.566.644 2.623.154ARA TOPLAM3.514.751 3.637.565TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.514.751 3.637.565UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar6.011.727 7.233.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.167.123 898.167Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 4.844.604 6.335.691TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.011.727 7.233.858TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.526.478 10.871.423ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar79.087.378 75.654.733Ödenmiş Sermaye20 40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları20 91.456.689 91.456.689Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi9.427.834 9.427.834Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-332.039 -255.374Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-332.039 -255.374Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -332.039 -255.374Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-70.202.665 -78.405.527Net Dönem Karı veya Zararı3.509.310 8.202.862TOPLAM ÖZKAYNAKLAR79.087.378 75.654.733TOPLAM KAYNAKLAR88.613.856 86.526.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 3.697.912 8.661.455Satışların Maliyeti21, 22 -432.263 -4.797.356TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.265.649 3.864.099BRÜT KAR (ZARAR)3.265.649 3.864.099Genel Yönetim Giderleri22 -4.234.012 -3.686.877Pazarlama Giderleri22 -1.177.399 -1.386.132Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 5.659.258 10.964.439Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -2.745.038 -3.598.672ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)768.458 6.156.857Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.217.292 559.093FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.985.750 6.715.950Finansman Gelirleri25 1.526.755 1.503.894Finansman Giderleri25 -3.195 -16.982SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.509.310 8.202.862SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.509.310 8.202.862DÖNEM KARI (ZARARI)3.509.310 8.202.862Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.509.310 8.202.862Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 26 0,08770000 0,20510000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-76.665 -76.554Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -76.665 -76.554Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-76.665 -76.554TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.432.645 8.126.308Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.432.645 8.126.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816456BIST