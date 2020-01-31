***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
31.01.2020 19:22
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -336.079 5.228.249 -69.017.245 1.702.026 69.026.126 1.033.874 70.060.000
Transferler
1.702.026 -1.702.026 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.658 8.464.917 8.058.259 245.860 8.304.119
Dönem Karı (Zararı)
0 8.464.917 8.464.917 563.018 9.027.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-406.658 0 -406.658 -317.158 -723.816
Kar Payları
-301.322 -301.322
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -742.737 5.228.249 -67.315.219 8.464.917 77.084.385 978.412 78.062.797
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -742.737 5.228.249 -67.315.219 8.464.917 77.084.385 978.412 78.062.797
Transferler
8.464.917 -8.464.917 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-171.037 3.878.313 3.707.276 515.784 4.223.060
Dönem Karı (Zararı)
0 3.878.313 3.878.313 606.456 4.484.769
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-171.037 0 -171.037 -90.672 -261.709
Kar Payları
-352.735 -352.735
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.313 80.791.661 1.141.461 81.933.122
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.750.025 -3.959.468
Dönem Karı (Zararı)
4.484.769 9.027.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.054.782 -9.849.511
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 111.988 111.158
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.831.788 1.325.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
439.293 195.002
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
213.915 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.178.580 1.130.122
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26 -1.540.667 -1.708.135
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.521.060 -10.524.705
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10, 24 -3.521.060 -10.524.705
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 459.505 336.769
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.044.869 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.044.869 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24 -351.467 610.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.505.340 2.688.497
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -14.059.400 2.043.035
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.091.824 -3.047.887
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
477.410 552.119
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -231.400 4.346.414
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.088.820 -392.382
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
113.379 74.198
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14.027 -887.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.075.353 1.866.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-399.014 -452.316
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-549.481 -603.262
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.726.177 -4.770.811
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.288.879 -83.369
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 12 2.476 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12 -161.616 -83.369
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.448.019 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.217.944 1.356.960
Ödenen Temettüler
-352.735 -301.322
Alınan Faiz
1.570.679 1.658.282
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.756.798 -2.685.877
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.756.798 -2.685.877
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.853.327 10.539.204
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.610.125 7.853.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.674.494 7.947.707
Finansal Yatırımlar
5 15.025.486 966.086
Ticari Alacaklar
5.391.508 6.322.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 28 81.796 520.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.309.712 5.802.287
Diğer Alacaklar
441.427 240.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 441.427 240.864
Stoklar
9 2.956.583 2.956.643
Peşin Ödenmiş Giderler
15 777.566 600.398
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 697.855 607.416
Diğer Dönen Varlıklar
13 783.475 1.666.406
ARA TOPLAM
36.748.394 21.307.993
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.748.394 21.307.993
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
795.832 819.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 795.832 819.139
Diğer Alacaklar
401.197 373.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 401.197 373.407
Stoklar
9 1.206.310 974.850
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 56.308.000 68.190.090
Maddi Duran Varlıklar
11 1.470.013 1.415.381
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 16.090 23.570
Peşin Ödenmiş Giderler
15 23.258 23.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 214.884 169.086
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.435.584 71.988.781
TOPLAM VARLIKLAR
97.183.978 93.296.774
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
3.823.489 2.734.669
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 28 528.467 494.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.295.022 2.240.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.069.392 949.424
Diğer Borçlar
272.455 287.795
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 272.455 287.795
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 274.102 260.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.566.644 2.623.154
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 2.566.644 2.623.154
ARA TOPLAM
8.006.082 6.855.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.006.082 6.855.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Diğer Borçlar
369.364 360.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 369.364 360.613
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.875.410 8.018.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.030.806 1.682.556
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.844.604 6.335.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.244.774 8.378.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.250.856 15.233.977
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.791.661 77.084.385
Ödenmiş Sermaye
21 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 91.449.175 91.449.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-913.774 -742.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-913.774 -742.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-913.774 -742.737
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-58.850.302 -67.315.219
Net Dönem Karı veya Zararı
3.878.313 8.464.917
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.141.461 978.412
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.933.122 78.062.797
TOPLAM KAYNAKLAR
97.183.978 93.296.774
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 47.287.877 45.077.766
Satışların Maliyeti
22 -36.976.999 -35.527.738
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.310.878 9.550.028
BRÜT KAR (ZARAR)
10.310.878 9.550.028
Genel Yönetim Giderleri
23 -9.921.519 -8.365.917
Pazarlama Giderleri
23 -1.069.364 -1.300.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 5.690.604 10.967.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -2.884.308 -3.640.704
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.126.291 7.209.549
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.280.143 479.997
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.406.434 7.689.546
Finansman Gelirleri
26 1.541.875 1.715.928
Finansman Giderleri
26 -4.035 -40.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.944.274 9.364.704
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-459.505 -336.769
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -459.042 -268.390
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -463 -68.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.484.769 9.027.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.484.769 9.027.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
606.456 563.018
Ana Ortaklık Payları
3.878.313 8.464.917
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 27 0,09700000 0,21160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 -261.710 -723.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -307.971 -885.631
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.261 161.815
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
46.261 161.815
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-261.710 -723.816
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.223.059 8.304.119
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
515.784 245.860
Ana Ortaklık Payları
3.707.275 8.058.259
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816457
BIST