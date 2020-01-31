***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -336.079 5.228.249 -69.017.245 1.702.026 69.026.126 1.033.874 70.060.000Transferler1.702.026 -1.702.026 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-406.658 8.464.917 8.058.259 245.860 8.304.119Dönem Karı (Zararı)0 8.464.917 8.464.917 563.018 9.027.935Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-406.658 0 -406.658 -317.158 -723.816Kar Payları-301.322 -301.322Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -742.737 5.228.249 -67.315.219 8.464.917 77.084.385 978.412 78.062.797Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -742.737 5.228.249 -67.315.219 8.464.917 77.084.385 978.412 78.062.797Transferler8.464.917 -8.464.917 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-171.037 3.878.313 3.707.276 515.784 4.223.060Dönem Karı (Zararı)0 3.878.313 3.878.313 606.456 4.484.769Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-171.037 0 -171.037 -90.672 -261.709Kar Payları-352.735 -352.735Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.313 80.791.661 1.141.461 81.933.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.750.025 -3.959.468Dönem Karı (Zararı)4.484.769 9.027.935Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.054.782 -9.849.511Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12 111.988 111.158Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.831.788 1.325.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler439.293 195.002Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler213.915 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.178.580 1.130.122Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26 -1.540.667 -1.708.135Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.521.060 -10.524.705Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10, 24 -3.521.060 -10.524.705Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 459.505 336.769Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.044.869 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -1.044.869 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24 -351.467 610.278İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.505.340 2.688.497Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -14.059.400 2.043.035Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.091.824 -3.047.887Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler477.410 552.119Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -231.400 4.346.414Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.088.820 -392.382Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler113.379 74.198Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14.027 -887.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.075.353 1.866.921Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-399.014 -452.316Vergi İadeleri (Ödemeleri)-549.481 -603.262Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.726.177 -4.770.811YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI16.288.879 -83.369Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11, 12 2.476 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12 -161.616 -83.369Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.448.019 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.217.944 1.356.960Ödenen Temettüler-352.735 -301.322Alınan Faiz1.570.679 1.658.282YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.756.798 -2.685.877NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.756.798 -2.685.877DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.853.327 10.539.204DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.610.125 7.853.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 10.674.494 7.947.707Finansal Yatırımlar5 15.025.486 966.086Ticari Alacaklar5.391.508 6.322.473İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 28 81.796 520.186İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.309.712 5.802.287Diğer Alacaklar441.427 240.864İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 441.427 240.864Stoklar9 2.956.583 2.956.643Peşin Ödenmiş Giderler15 777.566 600.398Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 697.855 607.416Diğer Dönen Varlıklar13 783.475 1.666.406ARA TOPLAM36.748.394 21.307.993TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.748.394 21.307.993DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar795.832 819.139İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 795.832 819.139Diğer Alacaklar401.197 373.407İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 401.197 373.407Stoklar9 1.206.310 974.850Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 56.308.000 68.190.090Maddi Duran Varlıklar11 1.470.013 1.415.381Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 16.090 23.570Peşin Ödenmiş Giderler15 23.258 23.258Ertelenmiş Vergi Varlığı20 214.884 169.086TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.435.584 71.988.781TOPLAM VARLIKLAR97.183.978 93.296.774KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0Ticari Borçlar3.823.489 2.734.669İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 28 528.467 494.650İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.295.022 2.240.019Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.069.392 949.424Diğer Borçlar272.455 287.795İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 272.455 287.795Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 274.102 260.075Kısa Vadeli Karşılıklar2.566.644 2.623.154Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 2.566.644 2.623.154ARA TOPLAM8.006.082 6.855.117TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.006.082 6.855.117UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 0Diğer Borçlar369.364 360.613İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 369.364 360.613Uzun Vadeli Karşılıklar6.875.410 8.018.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.030.806 1.682.556Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 4.844.604 6.335.691TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.244.774 8.378.860TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.250.856 15.233.977ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.791.661 77.084.385Ödenmiş Sermaye21 40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 91.449.175 91.449.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-913.774 -742.737Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-913.774 -742.737Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-913.774 -742.737Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-58.850.302 -67.315.219Net Dönem Karı veya Zararı3.878.313 8.464.917Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.141.461 978.412TOPLAM ÖZKAYNAKLAR81.933.122 78.062.797TOPLAM KAYNAKLAR97.183.978 93.296.774Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 47.287.877 45.077.766Satışların Maliyeti22 -36.976.999 -35.527.738TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.310.878 9.550.028BRÜT KAR (ZARAR)10.310.878 9.550.028Genel Yönetim Giderleri23 -9.921.519 -8.365.917Pazarlama Giderleri23 -1.069.364 -1.300.895Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 5.690.604 10.967.037Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -2.884.308 -3.640.704ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.126.291 7.209.549Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 1.280.143 479.997FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.406.434 7.689.546Finansman Gelirleri26 1.541.875 1.715.928Finansman Giderleri26 -4.035 -40.770SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.944.274 9.364.704Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-459.505 -336.769Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -459.042 -268.390Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -463 -68.379SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.484.769 9.027.935DÖNEM KARI (ZARARI)4.484.769 9.027.935Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar606.456 563.018Ana Ortaklık Payları3.878.313 8.464.917Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 27 0,09700000 0,21160000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21 -261.710 -723.816Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -307.971 -885.631Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler46.261 161.815Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri46.261 161.815Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-261.710 -723.816TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.223.059 8.304.119Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar515.784 245.860Ana Ortaklık Payları3.707.275 8.058.259http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816457BIST