***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
27.07.2020 18:31
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -255.374 5.228.249 -78.405.527 8.202.862 75.654.733 75.654.733
Transferler
8.202.862 -8.202.862 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.507 -793.696 -761.189 -761.189
Dönem Karı (Zararı)
0 -793.696 -793.696 -793.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.507 0 32.507 32.507
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -222.867 5.228.249 -70.202.665 -793.696 74.893.544 74.893.544
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378
Transferler
3.509.310 -3.509.310 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.107 -727.109 -663.002 -663.002
Dönem Karı (Zararı)
0 -727.109 -727.109 -727.109
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.107 0 64.107 64.107
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -267.932 5.228.249 -66.693.355 -727.109 78.424.376 78.424.376
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.822.418 -5.036.933
Dönem Karı (Zararı)
-727.109 -793.696
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-627.822 -341.635
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 34.323 33.931
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
621.828 680.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.007 116.091
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 27.260 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
529.561 564.520
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -447.190 -770.213
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-730.438 -239.950
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -136.824 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -593.614 -239.950
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -106.345 -46.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-982.283 -2.538.513
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -423.824 -3.247.580
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
47.000 1.121.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-198.563 -843.100
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -142.382 413.731
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -243.536 -250.525
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.978 118.444
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 148.832
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.337.214 -3.673.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-122.115 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.363.089 -1.363.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.275.438 4.492.098
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 136.824 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -12.852
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.138.614 4.504.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
508.436 702.303
Alınan Faiz
508.436 702.303
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.544 157.468
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.544 157.468
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.142.287 6.896.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.103.743 7.053.549
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.106.866 8.206.656
Finansal Yatırımlar
5 15.449.310 15.025.486
Ticari Alacaklar
485.630 391.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 485.630 391.848
Diğer Alacaklar
1.273.333 823.891
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7, 17 380.035 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 893.298 823.891
Stoklar
8 2.956.583 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
430.961 527.132
Diğer Dönen Varlıklar
9 656.464 783.475
ARA TOPLAM
29.359.147 28.715.071
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.359.147 28.715.071
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 205.341 205.341
Ticari Alacaklar
734.137 795.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 734.137 795.832
Diğer Alacaklar
31.674 36.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.674 36.113
Stoklar
8 1.348.692 1.206.310
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 53.763.000 56.308.000
Maddi Duran Varlıklar
11 1.284.861 1.318.337
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.747 5.594
Peşin Ödenmiş Giderler
0 23.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.372.452 59.898.785
TOPLAM VARLIKLAR
86.731.599 88.613.856
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
384.294 627.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 17 319.352 535.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 64.942 92.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 123.525 125.771
Diğer Borçlar
175.774 194.506
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 175.774 194.506
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.364.617 2.566.644
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.364.617 2.566.644
ARA TOPLAM
2.048.210 3.514.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.048.210 3.514.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.259.013 6.011.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.045.910 1.167.123
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.213.103 4.844.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.259.013 6.011.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.307.223 9.526.478
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.424.376 79.087.378
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.456.689 91.456.689
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
9.427.834 9.427.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-267.932 -332.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-267.932 -332.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-267.932 -332.039
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-66.693.355 -70.202.665
Net Dönem Karı veya Zararı
-727.109 3.509.310
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.424.376 79.087.378
TOPLAM KAYNAKLAR
86.731.599 88.613.856
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 1.244.165 1.813.208 405.725 957.039
Satışların Maliyeti
19 -130.668 -176.454 -119.289 -125.941
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.113.497 1.636.754 286.436 831.098
BRÜT KAR (ZARAR)
1.113.497 1.636.754 286.436 831.098
Genel Yönetim Giderleri
-2.196.188 -2.160.257 -1.086.115 -1.052.730
Pazarlama Giderleri
-562.058 -608.244 -239.628 -247.491
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 715.987 386.364 644.262 269.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.326.843 -1.540.686 -601.392 -565.417
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.255.605 -2.286.069 -996.437 -765.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.034.478 722.008 278.134 265.678
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.221.127 -1.564.061 -718.303 -499.810
Finansman Gelirleri
21 526.450 770.365 294.841 387.102
Finansman Giderleri
21 -32.432 0 -32.432 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-727.109 -793.696 -455.894 -112.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-727.109 -793.696 -455.894 -112.708
DÖNEM KARI (ZARARI)
-727.109 -793.696 -455.894 -112.708
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-727.109 -793.696 -455.894 -112.708
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(zarar) 22 -0,01820000 -0,01980000 -0,01140000 -0,00280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
64.107 32.507 -52.500 -28.294
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 64.107 32.507 -52.500 -28.294
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.107 32.507 -52.500 -28.294
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-663.002 -761.189 -508.394 -141.002
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-663.002 -761.189 -508.394 -141.002
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862134
BIST