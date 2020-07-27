***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -255.374 5.228.249 -78.405.527 8.202.862 75.654.733 75.654.733Transferler8.202.862 -8.202.862 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.507 -793.696 -761.189 -761.189Dönem Karı (Zararı)0 -793.696 -793.696 -793.696Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)32.507 0 32.507 32.507Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -222.867 5.228.249 -70.202.665 -793.696 74.893.544 74.893.544Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378Transferler3.509.310 -3.509.310 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)64.107 -727.109 -663.002 -663.002Dönem Karı (Zararı)0 -727.109 -727.109 -727.109Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)64.107 0 64.107 64.107Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.456.689 9.427.834 -267.932 5.228.249 -66.693.355 -727.109 78.424.376 78.424.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.822.418 -5.036.933Dönem Karı (Zararı)-727.109 -793.696Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-627.822 -341.635Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 34.323 33.931Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler621.828 680.611Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler65.007 116.091Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 27.260 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler529.561 564.520Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 -447.190 -770.213Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-730.438 -239.950Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 -136.824 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -593.614 -239.950Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler20 -106.345 -46.014İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-982.283 -2.538.513Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -423.824 -3.247.580Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler47.000 1.121.685Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-198.563 -843.100Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -142.382 413.731Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -243.536 -250.525Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.978 118.444Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 148.832Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.337.214 -3.673.844Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-122.115 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.363.089 -1.363.089YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.275.438 4.492.098Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 136.824 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 0 -12.852Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.138.614 4.504.950FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI508.436 702.303Alınan Faiz508.436 702.303YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.544 157.468NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-38.544 157.468DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.142.287 6.896.081DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.103.743 7.053.549Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.106.866 8.206.656Finansal Yatırımlar5 15.449.310 15.025.486Ticari Alacaklar485.630 391.848İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 485.630 391.848Diğer Alacaklar1.273.333 823.891İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7, 17 380.035 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 893.298 823.891Stoklar8 2.956.583 2.956.583Peşin Ödenmiş Giderler430.961 527.132Diğer Dönen Varlıklar9 656.464 783.475ARA TOPLAM29.359.147 28.715.071TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.359.147 28.715.071DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 205.341 205.341Ticari Alacaklar734.137 795.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 734.137 795.832Diğer Alacaklar31.674 36.113İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar31.674 36.113Stoklar8 1.348.692 1.206.310Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 53.763.000 56.308.000Maddi Duran Varlıklar11 1.284.861 1.318.337Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 4.747 5.594Peşin Ödenmiş Giderler0 23.258TOPLAM DURAN VARLIKLAR57.372.452 59.898.785TOPLAM VARLIKLAR86.731.599 88.613.856KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0Ticari Borçlar384.294 627.830İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 17 319.352 535.596İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 64.942 92.234Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 123.525 125.771Diğer Borçlar175.774 194.506İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 175.774 194.506Kısa Vadeli Karşılıklar1.364.617 2.566.644Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.364.617 2.566.644ARA TOPLAM2.048.210 3.514.751TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.048.210 3.514.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar6.259.013 6.011.727Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.045.910 1.167.123Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 5.213.103 4.844.604TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.259.013 6.011.727TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.307.223 9.526.478ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar78.424.376 79.087.378Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları91.456.689 91.456.689Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi9.427.834 9.427.834Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-267.932 -332.039Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-267.932 -332.039Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-267.932 -332.039Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-66.693.355 -70.202.665Net Dönem Karı veya Zararı-727.109 3.509.310TOPLAM ÖZKAYNAKLAR78.424.376 79.087.378TOPLAM KAYNAKLAR86.731.599 88.613.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.244.165 1.813.208 405.725 957.039Satışların Maliyeti19 -130.668 -176.454 -119.289 -125.941TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.113.497 1.636.754 286.436 831.098BRÜT KAR (ZARAR)1.113.497 1.636.754 286.436 831.098Genel Yönetim Giderleri-2.196.188 -2.160.257 -1.086.115 -1.052.730Pazarlama Giderleri-562.058 -608.244 -239.628 -247.491Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 715.987 386.364 644.262 269.052Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.326.843 -1.540.686 -601.392 -565.417ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.255.605 -2.286.069 -996.437 -765.488Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.034.478 722.008 278.134 265.678FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.221.127 -1.564.061 -718.303 -499.810Finansman Gelirleri21 526.450 770.365 294.841 387.102Finansman Giderleri21 -32.432 0 -32.432 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-727.109 -793.696 -455.894 -112.708SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-727.109 -793.696 -455.894 -112.708DÖNEM KARI (ZARARI)-727.109 -793.696 -455.894 -112.708Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-727.109 -793.696 -455.894 -112.708Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(zarar) 22 -0,01820000 -0,01980000 -0,01140000 -0,00280000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar64.107 32.507 -52.500 -28.294Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 64.107 32.507 -52.500 -28.294Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.107 32.507 -52.500 -28.294TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-663.002 -761.189 -508.394 -141.002Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-663.002 -761.189 -508.394 -141.002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862134BIST