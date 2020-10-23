***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -742.737 5.228.249 -67.315.219 8.464.917 77.084.385 978.412 78.062.797Transferler8.464.917 -8.464.917 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.983 -267.715 -289.698 449.398 159.700Dönem Karı (Zararı)0 -267.715 -267.715 501.075 233.360Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-21.983 0 -21.983 -51.677 -73.660Kar Payları-352.735 -352.735Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -764.720 5.228.249 -58.850.302 -267.715 76.794.687 1.075.075 77.869.762Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.813 80.791.661 1.141.461 81.933.122Transferler3.878.313 -3.878.813 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)116.844 -386.111 -269.267 653.416 384.149Dönem Karı (Zararı)0 -386.111 -386.111 630.136 244.025Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)116.844 0 116.844 23.280 140.124Kar Payları-365.132 -365.132Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 91.449.175 -796.930 5.228.249 -54.971.989 -386.111 80.522.394 1.429.745 81.952.139Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.150.607 -6.760.171Dönem Karı (Zararı)244.025 233.360Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler595.591 -343.046Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12 96.013 82.380Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.309.844 1.271.696Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler380.519 401.100Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 154.162 0Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler775.163 870.596Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -480.244 -1.211.655Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 452.017 373.101Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-730.774 -609.851Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 -137.160 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 -593.614 -609.851Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18 -51.265 -248.717İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-885.913 -4.520.135Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -1.128.898 -6.370.447Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler249.560 1.249.555Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-76.744 -586.703Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -181.643 393.791Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -438.504 541.660Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.491 9.544Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)635.825 242.465Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-46.297 -4.629.821Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-259.075 -357.816Vergi İadeleri (Ödemeleri)-482.146 -409.445Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.363.089 -1.363.089YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.204.923 7.876.547Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11, 12 137.830 2.476Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12 -71.521 -140.780Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.138.614 8.014.851FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI450.913 875.549Ödenen Temettüler-91.283 -352.735Alınan Faiz542.196 1.228.284YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.505.229 1.991.925NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.505.229 1.991.925DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 10.610.125 7.853.327DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.115.354 9.845.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.117.771 10.674.494Finansal Yatırımlar5 16.154.384 15.025.486Ticari Alacaklar5.231.700 5.391.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 20 74.727 81.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 5.156.973 5.309.712Diğer Alacaklar581.122 441.427İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 581.122 441.427Stoklar9 2.956.583 2.956.583Peşin Ödenmiş Giderler891.891 777.566Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 674.436 697.855Diğer Dönen Varlıklar13 654.593 783.475ARA TOPLAM39.262.480 36.748.394TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.262.480 36.748.394DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar603.184 795.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 603.184 795.832Diğer Alacaklar376.061 401.197İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 376.061 401.197Stoklar9 1.387.953 1.206.310Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 53.763.000 56.308.000Maddi Duran Varlıklar12 1.445.580 1.470.013Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 15.361 16.090Peşin Ödenmiş Giderler0 23.258Ertelenmiş Vergi Varlığı17 256.554 214.884TOPLAM DURAN VARLIKLAR57.847.693 60.435.584TOPLAM VARLIKLAR97.110.173 97.183.978KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0Ticari Borçlar3.384.985 3.823.489İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 20 435.406 528.467İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.949.579 3.295.022Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.065.421 1.069.392Diğer Borçlar604.768 272.455İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 273.849 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 330.919 272.455Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)909.927 274.102Kısa Vadeli Karşılıklar1.413.412 2.566.644Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.413.412 2.566.644ARA TOPLAM7.378.513 8.006.082TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.378.513 8.006.082UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 0 0Diğer Borçlar369.362 369.364İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 369.362 369.364Uzun Vadeli Karşılıklar7.410.159 6.875.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.000.249 2.030.806Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 5.409.910 4.844.604TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.779.521 7.244.774TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.158.034 15.250.856ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.522.394 80.791.661Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları91.449.175 91.449.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-796.930 -913.774Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-796.930 -913.774Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-796.930 -913.774Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.249 5.228.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-54.971.989 -58.850.302Net Dönem Karı veya Zararı-386.111 3.878.313Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.429.745 1.141.461TOPLAM ÖZKAYNAKLAR81.952.139 81.933.122TOPLAM KAYNAKLAR97.110.173 97.183.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat37.066.665 34.627.704 12.166.381 12.361.127Satışların Maliyeti-28.996.098 -27.144.691 -9.250.687 -10.123.203TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.070.567 7.483.013 2.915.694 2.237.924BRÜT KAR (ZARAR)8.070.567 7.483.013 2.915.694 2.237.924Genel Yönetim Giderleri-7.775.395 -7.202.667 -2.424.435 -1.990.658Pazarlama Giderleri-686.899 -742.072 -217.400 -189.786Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 688.035 1.022.827 -35.678 604.715Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.215.435 -2.073.274 -739.943 -532.588ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.919.127 -1.512.173 -501.762 129.607Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.123.153 909.808 346.543 345.416FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-795.974 -602.365 -155.219 475.023Finansman Gelirleri19 1.526.544 1.212.861 1.000.094 433.010Finansman Giderleri19 -34.528 -4.035 -1.451 -3.195SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)696.042 606.461 843.424 904.838Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -452.017 -373.101 -219.822 -136.416Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -505.564 -360.852 -214.893 -84.538Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 53.547 -12.249 -4.929 -51.878SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)244.025 233.360 623.602 768.422DÖNEM KARI (ZARARI)244.025 233.360 623.602 768.422Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar630.136 501.075 286.026 245.863Ana Ortaklık Payları-386.111 -267.715 337.576 522.559Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(zarar) -0,00970000 -0,00670000 0,00840000 0,01310000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar140.125 -73.660 99.584 -179.907Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)152.002 -100.025 117.352 -224.707Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.877 26.365 -17.768 44.800Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-11.877 26.365 -17.768 44.800Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)140.125 -73.660 99.584 -179.907TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)384.150 159.700 723.186 588.515Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar653.416 449.398 320.853 158.054Ana Ortaklık Payları-269.266 -289.698 402.333 430.461http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883444BIST