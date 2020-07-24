***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
24.07.2020 20:24
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
12.04.2011
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
25.04.2011
Davanın Konusu
Alacak, tazminat
Karşı Taraf(lar)
Sibel Dumanlı
Davanın Tutarı
500.000,00 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,51
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Ankara 4. Tüketici Mahkemesi (2011/464)
Davanın Duruşma Tarihi
07.10.2016
Alınan Karar
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar
Ankara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Sibel Dumanlı (A blok, 41 no'lu daire sahibi) tarafından, T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2011/464 esas sayılı dosya üzerinden açılmış tüketici davası ile ilgili olarak en son yapılan Özel Durum Açıklaması ile karşı tarafın T.C. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesince Şirketimiz lehine sonuçlanan istinaf kararı için Yargıtay temyiz yoluna başvurmuş olduğu açıklanmıştır.
T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 24.06.2020 tarihinde söz konusu Bölge Adliye Mahkemesince davanın reddi yönünde Şirketimiz lehine verdiği kararı onamıştır. 24.07.2020 tarihinde tebliğ alınan ilgili Yargıtay ilamı sonucunda dava Şirket lehine kesinleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861826
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9840
En Düşük
7,9191
18:05418,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,38
|Açılış
|: 418,59
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7317
|8,7755
|% 0,48
|
|Frank
|7,3961
|7,4406
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8198
|1,8290
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|14,38
|
|Altın Gr.
|419
|419
|3,56
|
|Cumhuriyet
|2.727
|2.751
|27,30
|
|Tam
|2.810
|2.829
|34,30
|
|Yarım
|1.364
|1.381
|13,70
|
|Çeyrek
|684
|691
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,79
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|0,03
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|-0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 119, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 16, 885.00 milyon TL de
-
17:59IHYAY
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 418, 406 adet işlem
-
17:58OSMEN
Yüzde 9.93 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 568 adet işlem
-
17:57KRGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 272 adet işlem
-
17:56KLNMA
Yüzde 4.31 oranında artışla 54.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 223, 855 adet işlem