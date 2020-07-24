***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi12.04.2011Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi25.04.2011Davanın KonusuAlacak, tazminatKarşı Taraf(lar)Sibel DumanlıDavanın Tutarı500.000,00 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,51İlgili Mahkeme ve Dosya NoAnkara 4. Tüketici Mahkemesi (2011/464)Davanın Duruşma Tarihi07.10.2016Alınan KararEk açıklamalarda belirtilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBulunmamaktadır.AçıklamalarAnkara-Ankara projesiyle ilgili Sn. Sibel Dumanlı (A blok, 41 no'lu daire sahibi) tarafından, T.C. Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde Şirketimize karşı 2011/464 esas sayılı dosya üzerinden açılmış tüketici davası ile ilgili olarak en son yapılan Özel Durum Açıklaması ile karşı tarafın T.C. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesince Şirketimiz lehine sonuçlanan istinaf kararı için Yargıtay temyiz yoluna başvurmuş olduğu açıklanmıştır.T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 24.06.2020 tarihinde söz konusu Bölge Adliye Mahkemesince davanın reddi yönünde Şirketimiz lehine verdiği kararı onamıştır. 24.07.2020 tarihinde tebliğ alınan ilgili Yargıtay ilamı sonucunda dava Şirket lehine kesinleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861826BIST