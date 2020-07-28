***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi13.05.2010Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi24.05.2010Davanın KonusuYapı Denetim Firmasının sözleşmesinin feshi nedeniyle dava açılmasıKarşı Taraf(lar)Teknik Yapı Denetim Limited ŞirketiDavanın Tutarı3.174.109,97 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)%3,2İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul (Kapatılan) 44 Sayılı Asliye Ticaret Mahkemesi (3. Asliye Ticaret Mahkemesi)- 2011/228- 2013/365Davanın Duruşma Tarihi30.06.2020Alınan KararEk açıklamalarda belirtilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiBulunmamaktadır.AçıklamalarTeknik Yapı Denetim Limited Şirketi tarafından sözleşmesinin feshi nedeniyle Şirketimize karşı açılan dava ile ilgili olarak en son 18 Mart 2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile, Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nde 17 Mart 2020 tarihinde görülen duruşmaya Davacı tarafın katılmamış olduğu, duruşmanın ertelenmesine karar verildiği ve murafaa duruşmasının 30 Haziran 2020 tarihine bırakıldığı açıklanmıştır.30 Haziran 2020 tarihinde görülen murafaa duruşmasında Yargıtay 23. Hukuk Dairesi tarafından, karşı tarafın temyiz itirazlarının yerinde görülmediği belirtilerek, Yerel Mahkeme'nin Şirketimiz lehine verdiği kararının onandığı bilgisi edinilmiştir. Söz konusu onama kararına karşı, tebliğini takip eden 15 gün içerisinde Yargıtay nezdinde karar düzeltme yolu açık bırakılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862253BIST