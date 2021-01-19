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***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

19.01.2021 20:19



***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
13.05.2010
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
24.05.2010
Davanın Konusu
Yapı Denetim Firmasının sözleşmesinin feshi nedeniyle dava açılması
Karşı Taraf(lar)
Teknik Yapı Denetim Limited Şirketi
Davanın Tutarı
3.174.109,97 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,3
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul (Kapatılan) 44 Sayılı Asliye Ticaret Mahkemesi (3. Asliye Ticaret Mahkemesi)- 2011/228- 2013/365
Davanın Duruşma Tarihi
30.06.2020
Alınan Karar
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar

Teknik Yapı Denetim Limited Şirketi tarafından sözleşmesinin feshi nedeniyle Şirketimize karşı açılan dava ile ilgili olarak en son 03.09.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile 30.06.2020 tarihli murafaa duruşmasında Yargıtay 23. Hukuk Dairesi tarafından Yerel Mahkeme'nin Şirketimiz lehine verdiği kararını onamasına yönelik olarak karşı tarafın karar düzeltme yoluna başvurduğu açıklanmıştır. 
Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin karşı tarafın karar düzeltme isteminin reddine karar verdiği öğrenilmiş olup, Dava Şirketimiz lehine kesinleşmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903360


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