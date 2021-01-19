***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi13.05.2010Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi24.05.2010Davanın KonusuYapı Denetim Firmasının sözleşmesinin feshi nedeniyle dava açılmasıKarşı Taraf(lar)Teknik Yapı Denetim Limited ŞirketiDavanın Tutarı3.174.109,97 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)%3,3İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul (Kapatılan) 44 Sayılı Asliye Ticaret Mahkemesi (3. Asliye Ticaret Mahkemesi)- 2011/228- 2013/365Davanın Duruşma Tarihi30.06.2020Alınan KararEk açıklamalarda belirtilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiBulunmamaktadır.AçıklamalarTeknik Yapı Denetim Limited Şirketi tarafından sözleşmesinin feshi nedeniyle Şirketimize karşı açılan dava ile ilgili olarak en son 03.09.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile 30.06.2020 tarihli murafaa duruşmasında Yargıtay 23. Hukuk Dairesi tarafından Yerel Mahkeme'nin Şirketimiz lehine verdiği kararını onamasına yönelik olarak karşı tarafın karar düzeltme yoluna başvurduğu açıklanmıştır.Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin karşı tarafın karar düzeltme isteminin reddine karar verdiği öğrenilmiş olup, Dava Şirketimiz lehine kesinleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903360BIST