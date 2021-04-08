***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi27.06.2011Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi02.08.2011Davanın KonusuAlacak, TazminatKarşı Taraf(lar)Sn. Gözde Gürgün-Sn. Emine Hale GürgünDavanın Tutarı10.000,00 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,01İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 2. Tüketici Mahkemesi- 2011/813Davanın Duruşma Tarihiİstanbul 2. Tüketici Mahkemesi- 2011/813Alınan KararEk açıklamalarda belirtilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBulunmamaktadır.AçıklamalarAnkara-Ankara projesiyle ilgili Sn.Gözde Gürgün-Emine Hale Gürgün (C blok, 23 nolu daire sahibi) tarafından Şirketimiz'e karşı İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi nezdinde açılan 2011/813 esas dosya sayılı davada, en son 24.12.2020 tarihli Özel Durum açıklaması ile aynı gün görülen duruşmada ilgili Mahkeme tarafından davanın Şirketimiz lehine reddedilmiş olduğu ve karara karşı, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolunun açık bırakıldığı duyurulmuştur.Tarafların kararı istinaf etmemesi üzerine Şirketimiz lehine verilen söz konusu kararın kesinleşmiş olduğu kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925652BIST