***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Marco Iannaccone, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden 5 Şubat 2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 5 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, Sayın Erhan Adalı'nın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817282BIST