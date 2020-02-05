***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2020 23:41
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Marco Iannaccone, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden 5 Şubat 2020 tarihi itibarıyla istifa etmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 5 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere, Sayın Erhan Adalı'nın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817282
BIST
18:05122.321
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300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|GYHOL
|26,70
|14.910.381
|% 14,99
|
|KRGYO
|3,49
|19.426.743
|% 14,80
|
|DITAS
|14,20
|35.325.754
|% 14,15
|
|DGKLB
|2,49
|265.049.579
|% 11,16
|
|DOKTA
|75,30
|8.962.043
|% -14,96
|
|QNBFB
|51,45
|1.040.499
|% -10,13
|
|RYGYO
|8,40
|12.188.965
|% -9,97
|
|RYSAS
|9,00
|23.371.161
|% -7,60
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|ORMA
|5,60
|125.349
|% -6,98
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|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
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|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
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|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
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|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
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|ISFIN
|4,51
|711.821.296
|% 1,81
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|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,74
|510.667.756
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,90
|216.704.674
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7494
|7,7883
|% -0,26
|
|Frank
|6,1203
|6,1572
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5899
|1,5979
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.554
|-3,66
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
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|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,03
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|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,00
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|B. Petrol
|56,16
|56,16
|0,88
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