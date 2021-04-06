***YKGYO* *YKBNK*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 22:30
***YKGYO******YKBNK*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021, 25.02.2021 ve 26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.02.2021, 25.02.2021 ve 26.02.2021 tarihlerinde açıklanan Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Şirket'in Diğer A Grubu pay sahipleri arasında imzalanan pay devir sözleşmesi işlemlerine ilişkin olarak, Rekabet Kurumu internet sitesinden, Şirketimiz paylarının bir kısmının Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. tarafından devralınması işlemine Rekabet Kurulu'nun 01.04.2021 tarihli Kararı ile izin verildiği öğrenilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924078
BIST
18:051.421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -21,47
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
18:058,1399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0117
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1583
En Düşük
8,1173
18:059,6915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0210
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,7002
En Düşük
9,6365
18:05455,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,77
|Açılış
|: 455,64
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,86
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SARKY
|15,29
|130.541.308
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|502.607
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.667.006
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.680.298
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|217.540
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,38
|5.145.518
|% -10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.805.588
|% -10,00
|
|ORMA
|26,10
|1.426.746
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|76.469.734
|% -9,97
|
|KRTEK
|19,68
|158.838.538
|% -9,97
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|FENER
|38,22
|1.149.778.571
|% 1,22
|
|GUBRF
|76,00
|1.136.535.715
|% -2,50
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|EKGYO
|1,92
|990.430.239
|% -4,95
|
|GARAN
|6,79
|1.201.192.884
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|233.367.773
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,18
|316.221.912
|% -2,68
|
|BJKAS
|9,10
|1.173.517.167
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1390
|8,1399
|% 0,14
|
|Euro
|9,6600
|9,6915
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,2104
|11,2666
|% -0,15
|
|Frank
|8,6980
|8,7504
|% 0,98
|
|Riyal
|2,1607
|2,1715
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|0,32
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,64
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,64
|62,64
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 04 kaybederek (% -0.89 ) 1, 230
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOCO, FRIGO, NTGAZ, UMPAS, SARKY, KRONT, BJKAS, TURGG, MTRKS, TKURU
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, TRILC, EDIP, ADESE, IEYHO, UTPYA, IZFAS, DERHL