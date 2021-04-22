***YKGYO* *YKBNK*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKGYO******YKBNK*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021, 25.02.2021, 26.02.2021 ve 06.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.02.2021, 25.02.2021, 26.02.2021 ve 06.04.2021 tarihlerinde açıklanan Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Şirket'in Diğer A Grubu pay sahipleri arasında imzalanan pay devir sözleşmesi işlemlerine ilişkin olarak, Şirketimiz paylarının bir kısmının Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. tarafından devralınması ile sonuçlanacak olan Şirket ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmasına karar verildiği öğrenilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930674BIST