***YKR* *YKYAT* *EKSUN*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
20.09.2023 20:32
***YKR******YKYAT******EKSUN*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 4.fıkrası uyarınca hazırlanan Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196530
BIST
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18:057.720
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -64,19
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.706
En Yüksek
7.898
18:0527,0347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0299
|Açılış
|: 26,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,8043
18:0528,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1433
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,1630
En Düşük
28,7419
18:051.688,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.687,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.692,02
En Düşük
1.673,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|435,60
|7.733.070
|% 10,00
|
|GARFA
|83,60
|47.875.912
|% 10,00
|
|YONGA
|44,66
|1.932.478
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|520.426.707
|% 10,00
|
|SANFM
|25,74
|30.994.365
|% 10,00
|
|PEGYO
|8,37
|88.968.732
|% -10,00
|
|INGRM
|437,90
|738.350.007
|% -9,99
|
|SRVGY
|270,50
|23.126.398
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|4.091.245
|% -9,96
|
|RTALB
|16,55
|349.473.988
|% -9,07
|
|THYAO
|223,30
|11.025.147.436
|% 2,15
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|TUPRS
|141,30
|3.939.158.919
|% -2,48
|
|AKBNK
|29,60
|3.920.695.219
|% 2,14
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|ZOREN
|4,54
|1.060.530.691
|% -2,78
|
|EKGYO
|7,80
|1.671.020.507
|% -1,14
|
|ADESE
|2,13
|410.708.428
|% 9,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9915
|27,0347
|% 0,11
|
|Euro
|28,9191
|28,9854
|% 0,50
|
|Sterlin
|33,3440
|33,5112
|% -0,10
|
|Frank
|30,0270
|30,2079
|% 0,19
|
|Riyal
|7,1854
|7,2215
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|9,92
|
|Altın Gr.
|1.689
|1.690
|11,79
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.073
|11.233
|67,00
|
|Yarım
|5.554
|5.640
|34,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.820
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,44
|20,47
|0,30
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|-0,45
|