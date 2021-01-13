***YKSLN* *AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.01.2021 09:07
***YKSLN******AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFGY, YKSLN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901682
BIST
10:221.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,89
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.566
En Düşük
1.559
10:227,4199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0345
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4753
En Düşük
7,4139
10:229,0692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0348
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
10:22445,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 444,93
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,87
BIST En Aktif Hisseler10:22
|PSDTC
|31,24
|12.536.760
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|12.536.760
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|12.536.760
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|12.536.760
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|HDFGS
|3,50
|3.766.040
|% -4,39
|
|GRNYO
|3,60
|1.235.332
|% -4,26
|
|SELEC
|13,21
|10.289.638
|% -4,14
|
|SISE
|7,81
|561.359.304
|% 2,23
|
|THYAO
|13,03
|318.268.748
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,49
|263.619.652
|% 1,63
|
|PETKM
|5,27
|262.382.305
|% -0,38
|
|TSKB
|1,93
|145.264.340
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,49
|263.619.652
|% 1,63
|
|TSKB
|1,93
|145.264.340
|% 1,58
|
|SISE
|7,81
|561.359.304
|% 2,23
|
|PETKM
|5,27
|262.382.305
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,39
|42.584.874
|% 0,72
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4138
|7,4199
|% -0,46
|
|Euro
|9,0628
|9,0692
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,1534
|10,2043
|% -0,04
|
|Frank
|8,3675
|8,4179
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9776
|1,9875
|% -0,17
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|3,62
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|57,13
|57,13
|0,55
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 58 artarak (% 0.81 ) 1, 700
-
10:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:31
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
-
10:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:31XU100
Endeks 1, 563 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 3, 262.00 milyon TL de