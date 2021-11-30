***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***YKSLN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [YKSLN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2021Bildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalar30.11.2021 tarih ve 16:56 saatli duyurumuzun düzeltmesidir.BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.22 maddesi uyarınca, 01.12.2021 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiYUKSELEN CELIK XHARZ 01/12/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980302BIST