***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:13
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827507
BIST
16:0695.454
En Yüksek
|Değişim
|: -5,46%
|| -5.512,07
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
95.323
16:066,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0496
|Açılış
|: 6,2510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2610
En Düşük
6,2064
16:067,0339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,0120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:06324,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,40
|Açılış
|: 324,26
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.172.210
|% 20,00
|
|ECZYT
|13,22
|134.505.505
|% 19,96
|
|DEVA
|11,92
|210.983.184
|% 19,92
|
|SELEC
|8,85
|144.397.009
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.317.739
|% 19,83
|
|TSPOR
|3,44
|165.937.528
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.662.898
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|31.965.833
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.153.727
|% -19,99
|
|NATEN
|12,35
|28.140.117
|% -19,96
|
|ASELS
|24,82
|704.699.127
|% -5,12
|
|THYAO
|8,83
|463.736.039
|% -8,12
|
|GARAN
|8,89
|294.783.244
|% -7,20
|
|ECILC
|4,78
|277.824.063
|% 19,80
|
|MGROS
|21,24
|256.568.875
|% -7,57
|
|IHLGM
|0,95
|143.038.261
|% -15,18
|
|ODAS
|1,38
|161.267.683
|% -14,29
|
|CEMAS
|0,76
|67.485.829
|% -17,39
|
|KARSN
|1,38
|114.501.539
|% -10,39
|
|EKGYO
|1,16
|92.694.345
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8998
|7,9394
|% -0,50
|
|Frank
|6,6246
|6,6645
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6609
|1,6692
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-24,68
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-40,00
|
|Tam
|2.144
|2.199
|-35,24
|
|Yarım
|1.036
|1.064
|-17,04
|
|Çeyrek
|520
|532
|-8,52
|
|Gümüş.Ons
|16,05
|16,08
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,11
|
|B. Petrol
|33,55
|33,55
|-2,24
|