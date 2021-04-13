***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 10:45
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927167
BIST
13:421.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -18,98
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
13:428,1445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
13:429,6890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0277
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
13:42451,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,09
|Açılış
|: 451,96
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,46
BIST En Aktif Hisseler13:42
|MTRKS
|49,56
|5.885.250
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|984.383
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.795.693
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|1.378.955
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.903.820
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.761.538
|% -10,00
|
|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|17.034.937
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|EREGL
|16,68
|603.694.273
|% 1,71
|
|FENER
|33,62
|472.814.262
|% 7,41
|
|GARAN
|6,63
|423.133.917
|% 0,15
|
|KOZAL
|112,40
|372.809.938
|% 0,45
|
|NTGAZ
|13,82
|335.733.667
|% -7,12
|
|EKGYO
|1,76
|279.881.846
|% -3,30
|
|TSKB
|1,29
|202.770.331
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,05
|227.564.944
|% -0,97
|
|GARAN
|6,63
|423.133.917
|% 0,15
|
|GSRAY
|3,55
|216.247.546
|% 0,28
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1392
|8,1445
|% -0,06
|
|Euro
|9,6837
|9,6890
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,1575
|11,2135
|% -0,08
|
|Frank
|8,7641
|8,8169
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1657
|2,1766
|% -0,03
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-7,62
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-7,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-8,61
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-4,16
|
|Çeyrek
|723
|740
|-2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|63,95
|63,95
|0,67
|