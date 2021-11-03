***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:01
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974238
BIST
13:211.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -6,14
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
13:219,6860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0836
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
13:2111,2315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1082
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
13:21555,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,26
|Açılış
|: 555,40
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler13:19
|IHAAS
|5,06
|26.847.641
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,00
|143.662.734
|% 6,86
|
|TUREX
|12,97
|54.042.752
|% 6,84
|
|DOBUR
|68,80
|38.398.957
|% 6,83
|
|GOZDE
|7,10
|193.015.894
|% 4,72
|
|NUGYO
|11,38
|31.619.126
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|85.768.580
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|28.920.239
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|31.931.150
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.925.003
|% -9,95
|
|GARAN
|10,12
|2.498.818.775
|% -0,39
|
|THYAO
|15,36
|1.165.740.664
|% -0,84
|
|SISE
|8,73
|849.168.533
|% 1,28
|
|TSPOR
|5,10
|801.614.680
|% -5,03
|
|YKBNK
|2,81
|663.083.138
|% -0,71
|
|GARAN
|10,12
|2.498.818.775
|% -0,39
|
|YKBNK
|2,81
|663.083.138
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,93
|394.570.292
|% -4,93
|
|TSKB
|1,37
|235.258.258
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,10
|801.614.680
|% -5,03
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6833
|9,6891
|% 0,90
|
|Euro
|11,2217
|11,2381
|% 1,03
|
|Sterlin
|13,1591
|13,2251
|% 0,95
|
|Frank
|10,5860
|10,6497
|% 1,23
|
|Riyal
|2,5758
|2,5887
|% 0,92
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,82
|
|Altın Gr.
|555
|555
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.687
|3.742
|56,00
|
|Tam
|3.649
|3.741
|34,07
|
|Yarım
|1.764
|1.810
|16,47
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,24
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,55
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,04
|
|B. Petrol
|83,23
|83,23
|-1,49
|