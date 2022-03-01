***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 13:32
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005718
BIST
15:131.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.952
15:1313,9236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0790
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9441
En Düşük
13,7651
15:1315,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0396
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
15:13859,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 9,29
|Açılış
|: 859,78
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
863,37
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler15:10
|ISGYO
|6,05
|187.141.396
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,13
|3.151.439
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.186.085
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|489.518
|% 9,97
|
|KARYE
|17,28
|58.148.190
|% -9,95
|
|PKENT
|358,20
|12.290.974
|% -6,13
|
|BTCIM
|14,01
|13.507.180
|% -5,34
|
|KAPLM
|45,00
|676.008
|% -4,94
|
|KUYAS
|5,64
|10.753.722
|% -4,08
|
|THYAO
|25,14
|2.957.383.388
|% -1,87
|
|GARAN
|11,56
|2.449.732.193
|% 4,33
|
|EREGL
|32,46
|2.238.571.830
|% 4,44
|
|KRDMD
|11,92
|1.721.817.470
|% 1,62
|
|YKBNK
|3,65
|1.592.969.965
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,65
|1.592.969.965
|% 1,96
|
|GARAN
|11,56
|2.449.732.193
|% 4,33
|
|AKBNK
|7,09
|1.042.189.331
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,92
|1.721.817.470
|% 1,62
|
|HUNER
|2,87
|407.992.187
|% 1,06
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9115
|13,9254
|% 0,58
|
|Euro
|15,5703
|15,6139
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,6153
|18,7087
|% 0,45
|
|Frank
|15,1213
|15,2124
|% 0,48
|
|Riyal
|3,7004
|3,7189
|% 0,48
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|11,24
|
|Altın Gr.
|861
|861
|10,56
|
|Cumhuriyet
|5.713
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.690
|5.834
|59,02
|
|Yarım
|2.750
|2.822
|28,55
|
|Çeyrek
|1.379
|1.411
|14,27
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|5,09
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 65 artarak (% 0.72 ) 1, 773
-
15:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, ISBTR, HUBVC, UFUK, ISGYO
-
15:24
HUBVC, OYYAT, EDATA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:24
AKFGY, BTCIM, ISMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:24
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 123 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 114 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem