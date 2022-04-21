***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2022 13:39
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022644
BIST
13:272.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 26,75
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.555
En Düşük
2.531
13:2714,6880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0167
|Açılış
|: 14,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,6880
En Düşük
14,6564
13:2716,0410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1091
|Açılış
|: 16,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
13:27918,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,53
|Açılış
|: 918,93
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
916,94
BIST En Aktif Hisseler13:25
|DAGHL
|23,32
|8.635.775
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|22.513.972
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.463.983
|% 9,87
|
|TRGYO
|7,80
|108.095.238
|% 8,03
|
|EKGYO
|3,14
|2.430.939.328
|% 7,90
|
|MMCAS
|3,06
|620.117
|% -7,55
|
|HUNER
|3,15
|111.811.585
|% -6,53
|
|MANAS
|26,48
|53.200.236
|% -3,29
|
|MEPET
|3,53
|5.479.624
|% -3,02
|
|KAPLM
|50,60
|3.606.346
|% -2,97
|
|THYAO
|39,78
|2.648.775.196
|% 2,37
|
|EKGYO
|3,14
|2.430.939.328
|% 7,90
|
|GARAN
|14,41
|1.824.934.166
|% 1,55
|
|ASELS
|28,24
|1.274.603.883
|% 1,36
|
|KRDMD
|16,34
|1.160.498.004
|% 0,86
|
|EKGYO
|3,14
|2.430.939.328
|% 7,90
|
|ODAS
|2,57
|497.129.313
|% -1,53
|
|YKBNK
|5,35
|938.235.834
|% 0,75
|
|VAKBN
|4,62
|767.313.730
|% 5,00
|
|GARAN
|14,41
|1.824.934.166
|% 1,55
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6817
|14,6842
|% 0,09
|
|Euro
|16,0311
|16,0443
|% 0,71
|
|Sterlin
|19,1503
|19,2463
|% 0,19
|
|Frank
|15,4320
|15,5249
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9036
|3,9232
|% 0,10
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-12,82
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,18
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|-16,00
|
|Tam
|6.071
|6.222
|-7,31
|
|Yarım
|2.934
|3.010
|-3,54
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,19
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,20
|