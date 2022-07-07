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***YKSLN* *KRVGD* *KONTR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

07.07.2022 16:44
***YKSLN* *KRVGD* *KONTR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme


***YKSLN******KRVGD******KONTR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler KRVGD, KONTR, YKSLN

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREKRVG00013 KRVGD Nakit Temettü Ödeme 16,12499 17,91666 07/07/2022 TRY
PAY SENEDİ KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. TREKNTR00013 KONTR Nakit Temettü Ödeme 29,39024 32,65583 07/07/2022 TRY
PAY SENEDİ YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. TREYUKC00028 YKSLN Nakit Temettü Ödeme 15,12 16,8 07/07/2022 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043140


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 52,25 211.948.881 % 10,00  
IHAAS 26,98 3.257.384 % 9,94  
IZFAS 2,71 1.648.148 % 9,72  
CANTE 53,85 29.579.859 % 9,01  
KRGYO 8,43 39.086.948 % 8,08  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 17,3018 17,3052 % 0,22  
Euro 17,5714 17,6301 % 0,38  
Sterlin 20,7136 20,8175 % 0,14  
Frank 17,6255 17,7317 % -0,08  
Riyal 4,5879 4,6109 % 0,12  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.742 1,37  
Altın Gr. 968 968 2,46  
Cumhuriyet 6.508 6.607 14,00  
Tam 6.486 6.637 51,00  
Yarım 3.175 3.246 26,00  
Çeyrek 1.590 1.620 10,00  
Gümüş.Ons 19,28 19,32 0,06  
Gümüş Gr. 10,73 10,74 0,06  
B. Petrol 107 107 2,22  
Seans Raporu 12:35
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