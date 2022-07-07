***YKSLN* *KRVGD* *KONTR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
07.07.2022 16:44
***YKSLN******KRVGD******KONTR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler KRVGD, KONTR, YKSLN
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREKRVG00013 KRVGD Nakit Temettü Ödeme 16,12499 17,91666 07/07/2022 TRY
PAY SENEDİ KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. TREKNTR00013 KONTR Nakit Temettü Ödeme 29,39024 32,65583 07/07/2022 TRY
PAY SENEDİ YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. TREYUKC00028 YKSLN Nakit Temettü Ödeme 15,12 16,8 07/07/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043140
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0369
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,6347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0717
|Açılış
|: 10,7267
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6833
|
17,6498
En Düşük
17,4369
12:35967,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,38
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3018
|17,3052
|% 0,22
|
|Euro
|17,5714
|17,6301
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,7136
|20,8175
|% 0,14
|
|Frank
|17,6255
|17,7317
|% -0,08
|
|Riyal
|4,5879
|4,6109
|% 0,12
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|1,37
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,46
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.486
|6.637
|51,00
|
|Yarım
|3.175
|3.246
|26,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.620
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,22
|
Seans Raporu
12:35
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-
17:53
ASUZU, KZBGY, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:53
ISGYO, EKIZ, IZINV değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:38
KLRHO, MIPAZ, SMRTG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:38
ISKUR, IZINV, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
BALAT, KZBGY, KRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında