***YKSLN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
04.09.2020 10:00
kları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 04.09.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873237
BIST
11:201.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
11:207,4343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
11:208,8020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0112
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
11:20463,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,13
|Açılış
|: 463,40
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler11:18
|TKURU
|227,80
|1.565.214
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|ARMDA
|47,18
|4.775.377
|% 9,98
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|AYCES
|46,90
|8.770
|% -6,01
|
|SISE
|6,22
|725.766.060
|% 2,64
|
|FENER
|35,12
|302.751.137
|% 2,93
|
|ASELS
|16,94
|267.723.414
|% 0,24
|
|GSRAY
|3,57
|205.890.458
|% -2,19
|
|GARAN
|6,80
|200.039.490
|% 0,59
|
|SISE
|6,22
|725.766.060
|% 2,64
|
|GSRAY
|3,57
|205.890.458
|% -2,19
|
|GSDHO
|2,24
|109.731.389
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,73
|84.481.083
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,03
|81.601.297
|% 0,50
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4288
|7,4367
|% 0,05
|
|Euro
|8,7982
|8,8094
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,8711
|9,9206
|% 0,34
|
|Frank
|8,1379
|8,1870
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9781
|1,9880
|% 0,15
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|4,42
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,68
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,04
|
|B. Petrol
|44,26
|44,26
|0,19
|