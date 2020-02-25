***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin 25.02.2020 tarihli 2020/01 sayılı toplantı tutanağındaki teklifi üzerine Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda "Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş."nin seçilmesine ve bu seçimin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821462BIST