***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.02.2020 16:26
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin 25.02.2020 tarihli 2020/01 sayılı toplantı tutanağındaki teklifi üzerine Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda "Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş."nin seçilmesine ve bu seçimin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821462
BIST
16:52114.964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 175,18
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
16:526,1390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0253
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
16:526,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
16:52326,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,13
|Açılış
|: 326,04
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.170.132
|% 19,91
|
|OYAYO
|2,56
|36.005.764
|% 14,80
|
|ALGYO
|16,78
|170.256.863
|% 14,00
|
|BURCE
|7,01
|2.713.453
|% 13,98
|
|GSRAY
|4,09
|137.252.569
|% 13,61
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,32
|4.680.528
|% -6,77
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,80
|8.943.427
|% -6,17
|
|THYAO
|13,67
|2.953.031.564
|% -1,37
|
|ASELS
|29,24
|1.268.446.786
|% 2,17
|
|KRDMD
|2,83
|596.615.151
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|529.562.309
|% 9,14
|
|ODAS
|2,20
|410.976.797
|% 0,92
|
|KARSN
|2,03
|529.562.309
|% 9,14
|
|THYAO
|13,67
|2.953.031.564
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,83
|596.615.151
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|410.976.797
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,29
|202.061.892
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9525
|7,9924
|% 0,92
|
|Frank
|6,2602
|6,2979
|% 0,60
|
|Riyal
|1,6334
|1,6416
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,23
|
|Altın Gr.
|326
|326
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.154
|2.208
|-45,13
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|-21,84
|
|Çeyrek
|522
|534
|-10,91
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,39
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|-0,01
|
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