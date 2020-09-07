***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 152.500.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 43.310.000 TL olan ödenmiş sermaye tutarının Hisse Senedi İhraç Primlerinden 43.310.000 TL tutarında artırılarak 86.620.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, esas sözleşmemizin ilgili tadil maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Ekte sunulduğu üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.09.2020 tarihli 10154 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873670BIST