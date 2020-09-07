***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili
07.09.2020 15:55
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 152.500.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 43.310.000 TL olan ödenmiş sermaye tutarının Hisse Senedi İhraç Primlerinden 43.310.000 TL tutarında artırılarak 86.620.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, esas sözleşmemizin ilgili tadil maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Ekte sunulduğu üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.09.2020 tarihli 10154 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873670
BIST
17:591.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.098
En Düşük
1.090
17:597,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0310
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4675
En Düşük
7,4198
17:598,8274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
17:59462,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,40
|Açılış
|: 462,72
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|HATEK
|13,09
|26.508.986
|% 10,00
|
|YYAPI
|0,99
|16.418.303
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|12.022.991
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|8.791.307
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|603.680
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|6.003.034
|% -9,89
|
|ATSYH
|2,25
|251.455
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|TURSG
|6,08
|800.543.017
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|FENER
|40,72
|750.656.735
|% 9,99
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|PETKM
|4,01
|636.353.037
|% 2,30
|
|ADESE
|2,14
|318.971.474
|% 4,90
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4555
|7,4647
|% 0,42
|
|Euro
|8,8147
|8,8280
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,7979
|9,8471
|% -0,45
|
|Frank
|8,1077
|8,1565
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9831
|1,9930
|% 0,35
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-5,45
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|42,03
|42,03
|-0,63
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58ADESE
Yüzde 5.39 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 977, 491 adet işlem
-
17:57EDIP
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 377, 463 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, KRDMD
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 24 artarak (% 0.72 ) 1, 006
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, MEGAP, ARTI, KSTUR, UZERB, SELGD, MMCAS, ETILR, EMNIS, MEGAP