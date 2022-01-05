***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili
05.01.2022 18:14
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.12.2021 tarihli KAP açıklamamızda detaylarıyla ilan edildiği gibi Şirketimiz esas sözleşmesinin 3. maddesinin 9. fıkrasının, 4. maddesinin tadil edilmesi ve bununla birlikte 10. maddesinin, 16. maddesinin ve 22. maddesinin içerikleri aynı kalacak şekilde sadece başlıklarının tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.12.2021 tarihinde yaptığımız başvurumuz 05.01.2022 tarihinde olumlu sonuçlanmıştır. Ekte onaylı tadil metni yer almaktadır.
İşbu görüş çerçevesinde esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilecek olup, alınan görüş ve izinler çerçevesinde ilgili değişiklikler, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989074
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 41,70
|Açılış
|: 1.966
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|Önceki Kapanış
|: 1.964
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2.007
En Düşük
1.955
18:0513,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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18:05799,30
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 16,79
|Açılış
|: 799,30
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|Önceki Kapanış
|: 782,51
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800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|18,26
|35.029.599
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.322.428
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|4.517.836
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|2.409.592
|% 10,00
|
|AGYO
|3,20
|118.434.179
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|37.238.389
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.170.625
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,82
|53.485.826
|% -7,06
|
|SANFM
|27,80
|20.493.215
|% -7,02
|
|KLKIM
|17,96
|82.515.540
|% -6,36
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|EREGL
|30,86
|2.597.778.492
|% 2,12
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|SISE
|14,41
|1.354.775.742
|% 1,05
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|YKBNK
|3,51
|626.648.902
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,29
|376.251.868
|% 1,33
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6128
|13,6353
|% 1,70
|
|Euro
|15,4257
|15,4629
|% 2,05
|
|Sterlin
|18,4399
|18,5323
|% 1,99
|
|Frank
|14,8232
|14,9125
|% 1,74
|
|Riyal
|3,6187
|3,6369
|% 1,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|7,47
|
|Altın Gr.
|800
|800
|17,54
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,20
|
|B. Petrol
|81,19
|81,19
|1,19
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Seans Raporu
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17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
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Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198