***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.12.2021 tarihli KAP açıklamamızda detaylarıyla ilan edildiği gibi Şirketimiz esas sözleşmesinin 3. maddesinin 9. fıkrasının, 4. maddesinin tadil edilmesi ve bununla birlikte 10. maddesinin, 16. maddesinin ve 22. maddesinin içerikleri aynı kalacak şekilde sadece başlıklarının tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.12.2021 tarihinde yaptığımız başvurumuz 05.01.2022 tarihinde olumlu sonuçlanmıştır. Ekte onaylı tadil metni yer almaktadır.İşbu görüş çerçevesinde esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilecek olup, alınan görüş ve izinler çerçevesinde ilgili değişiklikler, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989074BIST