***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme
07.09.2020 15:56
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2020
Açıklamalar
Şirketimizin tek metin haline getirilmiş güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 24/07/1991 29/07/1991 2826
4,6 14/10/1996 21/10/1996 4149
6 08/12/1999 13/12/1999 4939
6 20/05/2002 23/05/2002 5554
6 30/06/2006 05/07/2006 6592
6 11/12/2007 17/12/2007 6959
3 03/12/2008 12/12/2008 7205
6 29/04/2009 06/05/2009 7305
6 04/11/2009 10/11/2009 7435
6 29/06/2011 05/07/2011 7851
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 31/12/2012 07/01/2013 8230
6 24/12/2014 30/12/2014 8726
6,9,14,15 05/12/2015 21/12/2015 8972
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 05/10/2017 11/10/2017 9427
6 20/12/2019 26/12/2019 9981
6 16/07/2020 20/07/2020 10121
6 07/09/2020 07/09/2020 10154
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873672
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