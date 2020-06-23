***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor
23.06.2020 21:03
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 42.493.013 41.452.688
Satışların Maliyeti
28 -35.700.520 -32.120.998
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.792.493 9.331.690
BRÜT KAR (ZARAR)
6.792.493 9.331.690
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -1.265.817 -980.509
Pazarlama Giderleri
29,30 -1.432.299 -829.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.726.252 5.394.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -6.858.017 -4.119.793
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.962.612 8.796.030
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 9.084 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.971.696 8.796.030
Finansman Gelirleri
33 741.371 47.565
Finansman Giderleri
33 -1.141.833 -3.270.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.571.234 5.573.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-579.269 -1.230.514
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-630.423 -1.099.996
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 51.154 -130.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.991.965 4.342.537
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.991.965 4.342.537
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.991.965 4.342.537
Ana Ortaklık Payları
0 0
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.917.515 6.781.401
Dönem Karı (Zararı)
1.991.965 4.342.537
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.991.965 4.342.537
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.160.212 4.864.755
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler