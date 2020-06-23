***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 42.493.013 41.452.688Satışların Maliyeti28 -35.700.520 -32.120.998TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.792.493 9.331.690BRÜT KAR (ZARAR)6.792.493 9.331.690Genel Yönetim Giderleri29,30 -1.265.817 -980.509Pazarlama Giderleri29,30 -1.432.299 -829.472Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 5.726.252 5.394.114Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -6.858.017 -4.119.793ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.962.612 8.796.030Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 9.084 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.971.696 8.796.030Finansman Gelirleri33 741.371 47.565Finansman Giderleri33 -1.141.833 -3.270.544SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.571.234 5.573.051Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-579.269 -1.230.514Dönem Vergi (Gideri) Geliri-630.423 -1.099.996Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 51.154 -130.518SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.991.965 4.342.537DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)1.991.965 4.342.537Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.991.965 4.342.537Ana Ortaklık Payları0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.917.515 6.781.401Dönem Karı (Zararı)1.991.965 4.342.537Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.991.965 4.342.537Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.160.212 4.864.755Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler