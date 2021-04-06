***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 06.04.2021Genel Kurul Tarihi 20.05.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAKIRKÖYAdres Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 34149 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması4 - 2020 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması5 - 2017, 2018 yılları karlarının görüşülmesi ve kullanım şeklinin belirlenmesi6 - 2020 yılı karının görüşülmesi, kullanım şeklinin belirlenmesi ve 2020 yılına ait Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması7 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası8 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan esas sözleşme tadilinin ortaklar onayına sunulması9 - Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Ve Süresi" başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan esas sözleşme tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması10 - Yönetim Kurulu'nca 2021 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2020 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - 2020 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi13 - Şirketin 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021-05-20 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 2021-05-20 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923979BIST