Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.05.2021 19:17



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 06.04.2021
Genel Kurul Tarihi 20.05.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAKIRKÖY
Adres Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 34149 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
4 - 2020 yılına ait bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - 2017, 2018 yılları karlarının görüşülmesi ve kullanım şeklinin belirlenmesi
6 - 2020 yılı karının görüşülmesi, kullanım şeklinin belirlenmesi ve 2020 yılına ait Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması
7 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
8 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan esas sözleşme tadilinin ortaklar onayına sunulması
9 - Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Ve Süresi" başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan esas sözleşme tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu'nca 2021 mali yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2020 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - 2020 mali yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 mali yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
13 - Şirketin 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021-05-20 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 2021-05-20 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin hazirun cetveli ve toplantı tutanağı ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021-05-20 YKSLN Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 20.05.2021 YKSLN Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937073


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.450
Değişim :  -0,67% |  -9,75
Açılış :  1.452  
Önceki Kapanış :  1.460  
En Yüksek
1.455 En Düşük
1.439
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 31,28 560.009.856 % 9,99  
JANTS 87,85 349.097.457 % 9,95  
SONME 35,14 3.975.885 % 9,95  
SKTAS 4,76 19.737.517 % 9,93  
ISBIR 9.400,20 29.703.971 % 9,91  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3689 8,3919 % -0,24  
Euro 10,2409 10,2839 % 0,34  
Sterlin 11,8527 11,9122 % 0,13  
Frank 9,2973 9,3533 % 0,26  
Riyal 2,2276 2,2388 % -0,40  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.877 1.878 7,84  
Altın Gr. 506 506 0,36  
Cumhuriyet 3.335 3.386 22,00  
Tam 3.323 3.409 1,23  
Yarım 1.606 1.649 0,59  
Çeyrek 806 825 0,30  
Gümüş.Ons 27,75 27,79 0,04  
Gümüş Gr. 7,48 7,49 -0,02  
B. Petrol 64,89 64,89 -1,76  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru