***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 06.04.2021Genel Kurul Tarihi 20.05.2021Genel Kurul Saati 12:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAKIRKÖYAdres Polat Renaissance İstanbul Hotel Sahil Yolu Cad. No: 2 34149 Yeşilyurt Bakırköy/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi2 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen, 152.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 yıl daha uzatılması ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan olumlu görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin çerçevesinde, 20.05.2021 Perşembe günü saat 10:30'da yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile ilgili hususların oylanıp karara bağlanması3 - Dilek, temenniler ve kapanışGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021-05-20 İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 20.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısına ilişkin hazirun cetveli ve tutanak ektedir.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 26.05.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 YKSLN İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Hazirun Cetveli 20.05.2021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 YKSLN İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Tutanak 20.05.2021.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 20.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.05.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938702BIST