***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımı Yönetim Kurulu TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 06.04.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 Peşin 0,0343999 3,43999 15 0,0292399 2,92399B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 Peşin 0,0343999 3,43999 15 0,0292399 2,92399Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 07.10.2021 11.10.2021 08.10.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 0 0B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 0 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan 2020 mali yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen mali tablolarında, Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı 15.790.622,00 TL ve Dönem Karı ise 12.661.446,00 TL olarak belirlenmiştir.Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hesaplanmış olan Genel Kanuni Yedek Akçe (915.945,42 TL) tutarının ayrılması ve ilgili mali dönem vergilerinin düşülmesinin ardından, 11.745.500,58 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır. İlgili dönemde yapılan bağışlar eklendikten sonra "bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı" 11.756.500,58 TL olmuştur.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.04.2021 tarihli kararı ile 2020 yılına ait 11.745.500,58 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından 4.300.000 TL'nin nakit kar payı olarak dağıtılmasına, kalan kar tutarının geçmiş yıllar karlarına eklenmesine, nakit dağıtılacak kar payının 07.10.2021 tarihinde ödenmesine, kar payı dağıtımı hususunun 2020 Yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere teklif edilmesine, karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 YKSLN Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUYÜKSELEN ÇELİK A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 125.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.395.783* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 15.790.622 23.035.467,484. Vergiler ( - ) -3.129.176 -4.716.5595. Net Dönem Kârı 12.661.446 18.318.908,486. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -915.945,42 -915.945,428. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.745.500,58 17.402.963,06Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 11.745.500,58 17.402.963,069. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 11.000 11.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.756.500,58 17.413.963,0611. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.300.000 4.300.000* Nakit 4.300.000 4.300.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.415.668,98 0 12,05 0,0292 2,92B Grubu 2.239.331,02 0 19,07 0,0292 2,92TOPLAM 3.655.000 0 31,12 0,0292 2,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923981BIST