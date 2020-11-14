***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2020 11:17
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arzımızdan bugüne kadar geçen bir yıllık süre içinde faaliyetlerimizde meydana gelen önemli gelişmeler ve halka arz izahnamemizde belirttiğimiz konularla ilgili güncel durumu yatırımcıların dikkatine sunmak için hazırlanan bilgi bülteni ve İngilizce çevirisi ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888558
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
18:057,6761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0127
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
18:059,0908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0070
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
18:05465,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,89
|Açılış
|: 465,80
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|74,25
|2.589.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|DENGE
|5,94
|8.495.986
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|15.229.648
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
|
|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.871.752
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|635.672
|% -9,89
|
|SEKUR
|12,10
|8.507.637
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,78
|556.625
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.535.131.610
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|TSKB
|2,30
|837.824.335
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,90
|578.366.477
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6747
|7,6761
|% -0,17
|
|Euro
|9,0824
|9,0908
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,0926
|10,1433
|% 0,32
|
|Frank
|8,3742
|8,4247
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0408
|2,0510
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|12,34
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|6,27
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|3,03
|
|Çeyrek
|749
|767
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,09
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|-0,80
|