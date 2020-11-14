***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arzımızdan bugüne kadar geçen bir yıllık süre içinde faaliyetlerimizde meydana gelen önemli gelişmeler ve halka arz izahnamemizde belirttiğimiz konularla ilgili güncel durumu yatırımcıların dikkatine sunmak için hazırlanan bilgi bülteni ve İngilizce çevirisi ektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888558BIST