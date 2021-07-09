***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.10.2019 tarihinde KAP'ta yayımlanan izahnamesinin, 28.2. maddesinde "Halka Arzın Gerekçesi Ve Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri" başlığı altında, (a) bendinde yer alan "Yatırım Finansmanı Ve Demirbaş Alımları" başlığı altında belirtildiği üzere Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılması, üretimde verimliliğin yükseltilmesi ve bu bağlamda ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla makine, ekipman, teçhizat, demirbaş, araç, modernizasyon vb. yatırımlar amacıyla kullanılması için ayrılan halka arz gelirinin %30'unun tamamı kullanılmış ve 09.07.2021 tarihi itibarıyla planlanan yatırımlar tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950049BIST