***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Şirketimizin büyüyen ticaret hacmini desteklemek adına Kocaeli bölgesinde yer alan organize sanayi bölgelerinden herhangi birinde yeni bir çelik servis merkezi yatırımı yapması ve bu kapsamda önümüzdeki 36 aylık süre içerisinde ilgili yatırımı faaliyete geçirerek %100 civarında ek bir kapasite artışı sağlanması amacıyla1) 5 dönüm civarında ve çelik servis merkezi kurulumuna uygun azami 20 Milyon TL tutarında bir sanayi arsası alınmasına2) İlgili arsa üzerine azami 40 Milyon TL tutarında (inşaat, yapı, makina, ekipman, vb. dahil) yatırım yapılarak mevcut tesislerimize ilave modern yeni bir çelik servis merkezi kurulmasına3) Bu kapsamda toplam azami 60 milyon TL tutarında yatırım bütçesinin şirket kaynaklarından veya finans kurumlarından alınacak kredi ile finanse edilmesine4) Bu kapsamda şirketi temsilen arsa alımı, inşaat ve yatırım harcamalarının yapılması ve finansman ihtiyacının karşılanması için şirketimizin İcra Kurulu Başkanı Barış Göktürk'ün münferiden yetkilendirilmesineOy birliğiyle karar verildi.2019 yılının son çeyreğinde yayınlanan Fiyat Tespit Raporu'nda, Şirketimizin 2021 yılsonu satış gelirinin 282,7 Milyon TL civarında olacağı öngörülmüştü. Ve yine aynı raporda Şirketimizin 500 Milyon TL satış gelirini aşması için 2024 yılının sonu işaret edilmişti. Bu kapsamda Şirketimiz halka arzdan elde ettiği nakit kaynağın %30'luk kısmı ile %300 kapasite artışına gitmiş ve yatırımların tamamlanmasıyla kapasitesini 4 katına çıkarmıştı.2021 yılında ortaya çıkan yeni durumla birlikte Şirketimiz faaliyet alanlarında pazar payını ve beraberinde satış gelirleri ile Net Karını (hem TL hem de döviz cinsinden) dikkate değer biçimde arttırmıştır. Bu bağlamda Şirketimizin fiyat tespit raporunda yer alan 2024 yılı hedeflerine, 2021 yılının sonunda (3 yıl erken) ulaşması veya çok yaklaşması söz konusu olabilir. Bu büyümenin önümüzdeki yıllarda sürdürülebilirliği açısından yukarıda bahsi geçen yatırım önem arz etmektedir. 4 katına çıkarılmış olan kapasitemizin bu yeni yatırımın tamamlanmasıyla yeniden 2 katına çıkarılması mümkün olacaktır.Öngörülenden hızlı büyüyen Şirketimizin orta/uzun vadede büyümesini sürdürebilmesi için ilgili yatırım kararı alınmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.