***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimiz ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında imzalanan anlaşma kapsamında gerçekleştirilen likidite sağlayıcılık işlemlerinin, yatırımcılarımız tarafından Yatırımcı İlişkileri Departmanımıza gelen yazılı ve sözlü talepler dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 23.11.2021 tarihli kararıyla sonlandırılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz gerekli parametreleri takip ederek, aksi yönde bir ihtiyaç oluşmaması halinde 2022 yılının 2. Çeyreğinin sonuna kadar herhangi bir likidite sağlayıcılık anlaşması planlamamaktadır.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmış olan sözleşme hükümlerine bağlı olarak "Likidite Sağlayıcılık" anlaşmasının 15.12.2021 tarihi itibarıyla sonlandırılması talebimiz bugün (23.11.2021 tarihinde) ilgili kuruma e-posta yoluyla tebliğ edilmiştir.Şirketimiz bu aşamada başka bir aracı kurum ile Likidite Sağlayıcılık işlemi yapılması hususunda herhangi bir sözleşme yapmamıştır. İleride piyasa koşullarına bağlı olarak ilgili kurum veya başkası ile herhangi bir Likidite Sağlayıcılık anlaşması yapılması halinde Sermaye Piyasası Hükümlerine ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uygun olarak ilgili taraflarca gerekli açıklamalar yapılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979065BIST