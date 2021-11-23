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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.11.2021 18:12
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ülkemizde yaşanan döviz kuru artışlarına bağlı olarak ve yatırımcılardan gelen sorulara cevaben, Şirketimizin döviz cari dengesinin ve kur artışının oluşturabileceği olumlu / olumsuz etkilerinin kısaca özetlendiği bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.
Şirketimizin herhangi bir döviz açık pozisyonu bulunmamaktadır. Aksine döviz alacaklarımız ve döviz cinsinden fiyatlanan stoklarımız sayesinde döviz kurundaki artışlar Şirketimizi mali açıdan olumlu yönde etkilemektedir.
Döviz cinsinden herhangi bir banka yükümlülüğümüz veya finansal borcumuz yoktur. Döviz cinsinden yapmış olduğumuz hammadde alımlarının büyük bölümü forward/hedge işlemleriyle Türk Lirası cinsinden takip edilmektedir. Döviz kurundaki artışlar Şirketimizde yalnızca enerji maliyetlerini yükseltmekte olup enerji maliyetlerinin toplam ciromuz içindeki payı oldukça düşüktür.
Bu bağlamda döviz artışları Şirketimize ek bir mali yük getirmemektedir.
Bununla birlikte döviz kurundaki artışlar, Şirketimizin kısa vadeli net kar ve satış gelirlerini yükseltmekte olup stoklarımızda yer alan ve TL cinsinden ödenmiş malların döviz cinsinden satılması sayesinde ek bir nominal kar yaratmaktadır. Ani ve hızlı kur artışlarına karşı şirketimiz doğru finansal enstrümanları kullanarak herhangi bir açık pozisyon bırakmamış olmasının yanı sıra bu tür durumlarda döviz cinsinden fiyatladığı ürünlerini herhangi bir ek zam yapma ihtiyacı olmadan daha yüksek fiyatla satabilmektedir.
Sonuç olarak
Yaşanan döviz kurundaki artışın 2021 yılı 4. çeyreği özelinde bir önceki yıla nazaran nominal net kar ve satış gelirleri hasılatını arttırması olasıdır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979306


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