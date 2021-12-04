***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMakina ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE A.Ş.) Hukuk Direktörlüğü tarafından 29.11.2021 tarihinde düzenlenen ve 02.12.2021 tarihinde tarafımıza posta yoluyla ulaşan mektuba istinaden bu ilave açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur:04.03.2020 tarihinde açıkladığımız üzere Şirketimiz ile Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Çelik Fabrikası arasında yapılan anlaşma kapsamında Şirketimiz MKE Çelik Fabrikası nezdinde sözleşmeli satıcı / bayi statüsüne geçmiştir. Tekrardan 16.03.2021 tarihinde imzalanan yeni anlaşma ile sözleşmeli satıcı / bayi statüsü güncellenmiştir. Türkiye'de tonaj ve miktar bakımından en çok dövme çelik hammadde kullanan kurum olan Şirketimiz aynı zamanda bu alanda faaliyet gösteren tek halka açık çelik servis merkezidir. Şeffaf ve kurumsal yapımız, dövme çelik alanındaki 50 yılı aşkın tecrübemiz ve güçlü mali yapımızla Şirketimiz MKE Çelik Fabrikası için önemli bir partner ve bayi konumundadır.Benzer şekilde MKE Çelik Fabrikası yenilenen üretim prosesi, ileri teknoloji üretim ekipmanları, tecrübeli kadrosu ve kaliteli çelik üretimiyle Şirketimiz ve ayrıca Türk Sanayisi için önemli bir dövme çelik tedarikçisi konumundadır. MKE Çelik Fabrikası son yıllarda yenilenen makina ve ekipmanıyla en ileri teknolojide ve en üst kalitede dövme çeliklerin başarıyla üretimini gerçekleştirebilmektedir. Ürünlerin kalitesi ve fabrikanın üretim yeterliliği hakkında hiçbir şüphemiz yoktur. Geçmiş KAP açıklamamızda yanlış anlaşılabilecek ifadeler varsa bu bağlamda bunları düzeltmek isteriz: "MKE Çelik Fabrikası uluslararası standartlara uygun ve kaliteli çelik tedarik eden yeterli ve yetkin bir kurumdur. Kendileriyle işbirliğimizin geliştirilmesi için gerekli çalışma yürütülmektedir."MKE Çelik fabrikası tarafından Şirketimize yapılan açıklamada siparişimiz olan ürünlerin %65 civarında kısmının tarafımıza teslim edilmemiş olmasının MKE bünyesinde yaşanan yapısal reformlar, yeni yatırımlar, altyapı yatırımları, yeni pres ve diğer makine kurulumları olduğu beyan edilmiştir. MKE Çelik Fabrikası'nda bahsi geçen yapısal reform, altyapı ve yeni yatırımların ilgili kurumun ve ülkemizin menfaatine gelişmeler olduğunun farkındayız. Ülkemizin gözbebeği yerli ve milli üreticimiz MKE Çelik Fabrikası'nın desteklenmesi ve ithal ürün yerine MKE ürünlerinin tercih edilmesi Şirketimiz açısından önemlidir. Bununla birlikte avans ödemesi yapılarak kesinleşmiş olan açık siparişlerimizin tarafımıza teslim edilmesi için ilgili kurumla gerekli görüşmeler sürmektedir.Şirketimiz, 16.03.2021 tarihinde imzalanan anlaşmayla birlikte, MKE Çelik Fabrikası'na 12.600 ton civarında dövme çelik siparişi vermiştir. Bu siparişimizin 8.500 ton civarında olan kısmı henüz üretilmemiş ve tarafımıza teslim edilmemiştir. Bahsi geçen bu siparişin MKE tarafından tek taraflı olarak iptal edildiği tarafımıza bildirilmiş, ancak bu bildirim Şirketimiz tarafından kabul görmemiştir. Mart 2021 fiyat listesi üzerinden %14 bayilik iskontosu alacak şekilde KDV hariç 7.437.000 TL tutarında ürün, sipariş avansı yatırılarak fiyat sabitlenmesi yapılmasına rağmen tarafımıza teslim edilmemiştir. İlgili kurumla yapmış olduğumuz 16.03.2021 tarihli protokolün 9. Maddesi gereği bayilik sözleşmesi fesih edilse bile sipariş avansı ödenerek fiyatı sabitlenmiş ve kesinleşmiş siparişlerin tarafımıza teslim edilmesi gerekmektedir. Şirketimiz ülkemizin bu güzide kurumu ile herhangi bir hukuki uyuşmazlık içine düşmeden sulh ve müzakere yoluyla bu sorunun çözülmesi için gerekli gayreti göstermektedir. Bu kapsamda ilgili kuruma Şirketimizin siparişi olan 8.500 tonluk dövme çelik ürünlerin tamamı yerine yalnızca avansı ödenerek fiyatı sabitlenmiş olan 1.090 tonluk ürünün teslim edilmesi teklif edilmiştir. Hedefimiz sorunun sulh ve müzakere yoluyla çözülerek Makina ve Kimya Endüstrisi Çelik Fabrikası ile uzun soluklu kazan/kazan ilişkimizin sürdürülmesidir. Her ne kadar MKE Çelik Fabrikası ürünlerinin satış ciromuz içindeki payı %5'in altında olsa bile MKE ile ilişkimizin geliştirilmesi için yapıcı yaklaşımımız devam edecektir.Yatırımcı İlişkilerimize gelen sorulara istinaden: "Şirketimiz özelinde dövme çelik grubunda 2022 yılında herhangi bir hammadde açığı veya tedarik zinciri sıkıntısı öngörülmemektedir."Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981039BIST