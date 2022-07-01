***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, çelik sektörü içerisinde kalıp çeliği, takım çeliği, dövme çelik ve yüksek alaşımlı çelikler başta olmak üzere katma değerli ve niş ürünler alanında faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda hurda ve cevher fiyatındaki değişimlerden katma değeri düşük olan ürünlere nazaran daha az etkilenmektedir. Şirketimizin hali hazırda herhangi bir sıvı çelikten üretimi bulunmadığından dolayı hurda veya cevher alması, stoklaması veya satması söz konusu değildir. Bu bağlamda Yatırımcı ilişkileri departmanımıza gelen sorulara istinaden bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.Özetle Şirketimizin 16.03.2022 tarihinde, kamuoyuna açıklamış olduğu (2022 yıl sonu tahmini) satış gelirleri beklentisinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Katma değerli ürünlerin yanı sıra patentli ve marka ürünlerimizin satış miktarında veya fiyatında negatif yönde bir değişim hali hazırda söz konusu değildir.Not: Bu açıklama mevcut makro veriler ışığında yapılmıştır. Yurt içi veya yurt dışında Şirketimiz faaliyetlerini veya hedef sektörlerimizdeki çelik talebini olumlu/olumsuz etkiyebilecek başkaca değişimler olması halinde yıl sonu satış geliri tahminlerimizin değişmesi söz konusu olabilir. Bu tür bir durumda ilgili açıklama kamuya ivedilikle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040564BIST