***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.02.2020 15:25
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821447
BIST
17:38114.902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 113,21
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:386,1311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:386,6466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:38325,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,76
|Açılış
|: 325,41
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|228.775.713
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|41.848.847
|% 19,91
|
|ALCAR
|64,90
|22.794.190
|% 17,36
|
|BURCE
|7,07
|3.742.741
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.097.274
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|JANTS
|60,40
|9.402.716
|% -6,79
|
|TURGG
|49,34
|4.937.666
|% -6,73
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|THYAO
|13,66
|3.136.617.131
|% -1,44
|
|ASELS
|29,24
|1.329.345.201
|% 2,17
|
|KARSN
|2,00
|631.001.909
|% 7,53
|
|KRDMD
|2,83
|628.990.546
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|433.983.112
|% 1,38
|
|KARSN
|2,00
|631.001.909
|% 7,53
|
|THYAO
|13,66
|3.136.617.131
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,83
|628.990.546
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|253.147.939
|% 4,84
|
|ODAS
|2,21
|433.983.112
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9338
|7,9736
|% 0,68
|
|Frank
|6,2441
|6,2818
|% 0,35
|
|Riyal
|1,6286
|1,6368
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-5,76
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,49
|55,49
|-0,28
|