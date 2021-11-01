***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 18:37
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2021
Karar Sayısı
2021/24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğin
10:011.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.540
En Düşük
1.539
10:019,5460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0097
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5631
En Düşük
9,5237
10:0111,0890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0144
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1023
En Düşük
11,0562
10:01551,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,16
|Açılış
|: 550,76
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
549,11
BIST En Aktif Hisseler10:01
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|DOBUR
|62,45
|365.270
|% 6,66
|
|HEDEF
|3,60
|6.519.002
|% 4,96
|
|TSPOR
|6,25
|12.647.669
|% 4,87
|
|EKIZ
|6,34
|109.384
|% 4,79
|
|MAKTK
|3,29
|828.376
|% -9,86
|
|SERVE
|12,90
|866.417
|% -8,51
|
|AKFGY
|5,70
|1.075.795
|% -6,40
|
|CIMSA
|29,48
|712.414
|% -3,97
|
|KARYE
|23,48
|1.486.167
|% -3,37
|
|GARAN
|10,16
|17.024.523
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|16.425.433
|% 1,07
|
|PKENT
|3.565,00
|16.228.647
|% 0,00
|
|YATAS
|13,20
|14.249.212
|% -0,38
|
|TSPOR
|6,25
|12.647.669
|% 4,87
|
|YGYO
|0,91
|8.756.244
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,83
|16.425.433
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,04
|4.524.225
|% 0,97
|
|ALMAD
|1,48
|5.088.404
|% -0,67
|
|ODAS
|1,44
|4.311.456
|% 0,70
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5436
|9,5460
|% 0,10
|
|Euro
|11,0815
|11,0890
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,9971
|13,0623
|% 0,03
|
|Frank
|10,4627
|10,5257
|% 0,16
|
|Riyal
|2,5383
|2,5510
|% 0,14
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|2,94
|
|Altın Gr.
|551
|551
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,13
|85,13
|0,42
|