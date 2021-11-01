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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01.11.2021 18:37



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2021
Karar Sayısı
2021/24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğin
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BIST En Aktif Hisseler10:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 20,50 51.455 % 7,33  
DOBUR 62,45 365.270 % 6,66  
HEDEF 3,60 6.519.002 % 4,96  
TSPOR 6,25 12.647.669 % 4,87  
EKIZ 6,34 109.384 % 4,79  
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10:01 Alış Satış %  
Dolar 9,5436 9,5460 % 0,10  
Euro 11,0815 11,0890 % 0,13  
Sterlin 12,9971 13,0623 % 0,03  
Frank 10,4627 10,5257 % 0,16  
Riyal 2,5383 2,5510 % 0,14  
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10:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 2,94  
Altın Gr. 551 551 1,32  
Cumhuriyet 3.621 3.675 20,00  
Tam 3.603 3.693 16,79  
Yarım 1.741 1.786 8,13  
Çeyrek 873 893 4,06  
Gümüş.Ons 23,99 24,02 -0,04  
Gümüş Gr. 7,35 7,36 -0,02  
B. Petrol 85,13 85,13 0,42  
Seans Raporu 10:01
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