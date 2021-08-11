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***YKYAT* *AKTIF* *ISFIN* *AKDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

11.08.2021 17:45



***YKYAT******AKTIF******ISFIN******AKDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [AKTIF, AKDFA, YKYAT, ISFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFAKYB22213 500.000.000 10.08.2021 25.02.2022 13.08.2021
- Akdeniz Faktoring A.Ş. AKDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKDNK2128 21.323.000 11.08.2021 29.11.2021 13.08.2021
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYMK2118 300.000.000 11.08.2021 10.11.2021 13.08.2021
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFNA2114 275.000.000 11.08.2021 09.12.2021 13.08.2021


İlgili Şirketler [AKTIF, AKDFA, YKYAT, ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957325


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MARKA 5,06 3.131.088 % 10,00  
DOBUR 17,83 3.371.348 % 9,99  
DERIM 10,58 20.051.538 % 9,98  
VKING 6,29 13.163.542 % 9,97  
KLKIM 14,06 253.549.730 % 9,93  
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Dolar 8,6384 8,6404 % 0,49  
Euro 10,1608 10,1670 % 0,73  
Sterlin 11,9651 12,0251 % 0,97  
Frank 9,3563 9,4127 % 0,94  
Riyal 2,3018 2,3134 % 0,80  
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17:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.745 15,48  
Altın Gr. 485 485 7,76  
Cumhuriyet 3.222 3.271 53,00  
Tam 3.207 3.288 53,06  
Yarım 1.550 1.591 25,67  
Çeyrek 778 795 12,83  
Gümüş.Ons 23,45 23,48 0,12  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,08  
B. Petrol 69,96 69,96 -0,67  
Seans Raporu 17:42
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