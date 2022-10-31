***YKYAT* *AKTIF* *PBTR* *ISFIN* *VESTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
31.10.2022 17:34
***YKYAT******AKTIF******PBTR******ISFIN******VESTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, ISFIN, PBTR, VESTL, YKYAT
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKY1E2210 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/10/2022 İtfa
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFNE2227 FİNANSMAN BONOSU 31/10/2022 İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2217 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/10/2022 İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2217 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTL TRSVSTL82317 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYME2223 FİNANSMAN BONOSU 31/10/2022 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075330
BIST
18:054.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 75,71
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0518,5947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0118
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,3803
18:0518,3948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0088
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,1053
18:05983,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,76
|Açılış
|: 983,63
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
972,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|180,40
|330.168.671
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|94.494.174
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|61.113.948
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.910.095
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.430.647
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|120.527.404
|% -9,93
|
|BRKO
|1,96
|2.098.191
|% -9,68
|
|LIDER
|48,26
|156.294.034
|% -8,94
|
|KRTEK
|25,06
|105.179.034
|% -8,41
|
|VERTU
|32,84
|170.083.803
|% -8,27
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 1,09
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 9,40
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 2,27
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,43
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5921
|18,6177
|% 0,06
|
|Euro
|18,3605
|18,3936
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,2683
|21,3749
|% 0,04
|
|Frank
|18,5029
|18,6144
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|13,69
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,90
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.615
|6.688
|37,00
|
|Yarım
|3.223
|3.270
|21,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.634
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,68
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,28
|
|B. Petrol
|94,67
|94,67
|1,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de