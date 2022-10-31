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***YKYAT* *AKTIF* *PBTR* *ISFIN* *VESTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

31.10.2022 17:34
***YKYAT* *AKTIF* *PBTR* *ISFIN* *VESTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve


***YKYAT******AKTIF******PBTR******ISFIN******VESTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, ISFIN, PBTR, VESTL, YKYAT

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKY1E2210 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/10/2022 İtfa
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFNE2227 FİNANSMAN BONOSU 31/10/2022 İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2217 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/10/2022 İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2217 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTL TRSVSTL82317 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYME2223 FİNANSMAN BONOSU 31/10/2022 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075330


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 180,40 330.168.671 % 10,00  
KRGYO 8,69 94.494.174 % 10,00  
AKCNS 48,40 61.113.948 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.910.095 % 10,00  
EDATA 22,24 75.430.647 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5921 18,6177 % 0,06  
Euro 18,3605 18,3936 % -0,05  
Sterlin 21,2683 21,3749 % 0,04  
Frank 18,5029 18,6144 % 0,07  
Riyal 4,9282 4,9529 % -0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 13,69  
Altın Gr. 984 984 6,90  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.615 6.688 37,00  
Yarım 3.223 3.270 21,00  
Çeyrek 1.617 1.634 10,00  
Gümüş.Ons 19,64 19,68 0,49  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 0,28  
B. Petrol 94,67 94,67 1,86  
Seans Raporu 18:05
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