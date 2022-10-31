***YKYAT* *AKTIF* *PBTR* *ISFIN* *VESTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***YKYAT******AKTIF******PBTR******ISFIN******VESTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, ISFIN, PBTR, VESTL, YKYATMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKY1E2210 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/10/2022 İtfaİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFNE2227 FİNANSMAN BONOSU 31/10/2022 İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2217 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/10/2022 İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPASTE2217 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTL TRSVSTL82317 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYME2223 FİNANSMAN BONOSU 31/10/2022 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075330BIST