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***YKYAT* *DYBNK* *ZKBVK* *TEBFA* *ISFIN* *MRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

15.06.2022 18:51
***YKYAT* *DYBNK* *ZKBVK* *TEBFA* *ISFIN* *MRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikal


***YKYAT******DYBNK******ZKBVK******TEBFA******ISFIN******MRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [YKYAT, TEBFA, ZKBVK, DYBNK, ISFIN, MRS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM92221 258.000.000 15.06.2022 14.09.2022 17.06.2022
- TEB Faktoring A.Ş. TEBFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBF92226 100.000.000 15.06.2022 14.09.2022 17.06.2022
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK92223 400.000.000 15.06.2022 27.09.2022 17.06.2022
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK92221 25.000.000 14.06.2022 15.09.2022 17.06.2022
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK82214 60.000.000 14.06.2022 18.08.2022 17.06.2022
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş. MRS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMARB62318 50.000.000 15.06.2022 13.06.2023 17.06.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN82258 300.000.000 15.06.2022 29.08.2022 17.06.2022


İlgili Şirketler [YKYAT, TEBFA, ZKBVK, DYBNK, ISFIN, MRS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037524


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SANEL 6,16 6.069.240 % 10,00  
PRDGS 2,76 12.992.482 % 9,96  
YGGYO 22,38 23.631.078 % 9,92  
TSGYO 4,89 134.383.318 % 9,89  
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Frank 17,8728 17,9805 % 3,58  
Riyal 4,5952 4,6183 % 0,41  
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Altın Gr. 1.027 1.028 11,99  
Cumhuriyet 6.762 6.864 24,00  
Tam 6.801 6.928 57,00  
Yarım 3.339 3.389 28,00  
Çeyrek 1.672 1.694 14,00  
Gümüş.Ons 21,91 21,94 0,26  
Gümüş Gr. 12,19 12,20 0,19  
B. Petrol 120 120 1,25  
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