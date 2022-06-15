***YKYAT* *DYBNK* *ZKBVK* *TEBFA* *ISFIN* *MRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
15.06.2022 18:51
***YKYAT******DYBNK******ZKBVK******TEBFA******ISFIN******MRS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YKYAT, TEBFA, ZKBVK, DYBNK, ISFIN, MRS]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM92221 258.000.000 15.06.2022 14.09.2022 17.06.2022
- TEB Faktoring A.Ş. TEBFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBF92226 100.000.000 15.06.2022 14.09.2022 17.06.2022
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVK92223 400.000.000 15.06.2022 27.09.2022 17.06.2022
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK92221 25.000.000 14.06.2022 15.09.2022 17.06.2022
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK82214 60.000.000 14.06.2022 18.08.2022 17.06.2022
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş. MRS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMARB62318 50.000.000 15.06.2022 13.06.2023 17.06.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN82258 300.000.000 15.06.2022 29.08.2022 17.06.2022
İlgili Şirketler [YKYAT, TEBFA, ZKBVK, DYBNK, ISFIN, MRS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037524
BIST