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***YKYAT* *DZYMK* *ISCTR* *ISFAK* *VDFAS* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

23.12.2022 18:00
***YKYAT* *DZYMK* *ISCTR* *ISFAK* *VDFAS* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***YKYAT******DZYMK******ISCTR******ISFAK******VDFAS******NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [YKYAT, DZYMK, ISCTR, VDFAS, NURVK, ISFAK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM22350 50.000.000 23.12.2022 16.02.2023 27.12.2022
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY32342 150.000.000 22.12.2022 29.03.2023 27.12.2022
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTISB32317 500.000.000 23.12.2022 03.03.2023 27.12.2022
- Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. VDFAS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSVDTFA2410 500.000.000 23.12.2022 19.12.2024 27.12.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA62322 50.000.000 23.12.2022 23.06.2023 27.12.2022
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA42333 300.390.000 23.12.2022 24.04.2023 27.12.2022


İlgili Şirketler [YKYAT, DZYMK, ISCTR, VDFAS, NURVK, ISFAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089546


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ULUSE 215,60 32.132.370 % 10,00  
CRDFA 4,62 83.681.626 % 10,00  
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PLTUR 19,49 70.597.438 % 9,99  
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Altın Gr. 1.080 1.080 5,37  
Cumhuriyet 7.265 7.374 -15,00  
Tam 7.300 7.370 52,00  
Yarım 3.535 3.605 27,00  
Çeyrek 1.773 1.803 15,00  
Gümüş.Ons 23,73 23,77 0,18  
Gümüş Gr. 14,28 14,30 0,16  
B. Petrol 84,41 84,41 3,43  
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