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***YKYAT* *GARFL* *BLKOM* *TCRYT* *QNBFL* *INFO* *GLBMD* *KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

09.11.2022 17:37
***YKYAT* *GARFL* *BLKOM* *TCRYT* *QNBFL* *INFO* *GLBMD* *KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***YKYAT******GARFL******BLKOM******TCRYT******QNBFL******INFO******GLBMD******KLVKS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TCRYT, YKYAT, GLBMD, QNBFL, GARFL, KLVKS, INFO, BLKOM]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD32319 100.000.000 09.11.2022 15.03.2023 11.11.2022
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYMA2243 343.500.000 09.11.2022 28.12.2022 11.11.2022
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMKA2224 31.300.000 09.11.2022 29.12.2022 11.11.2022
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR32356 57.000.000 09.11.2022 08.03.2023 11.11.2022
- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. GARFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGFYH52321 50.000.000 09.11.2022 08.05.2023 11.11.2022
- Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. KLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKLVK62317 50.000.000 09.11.2022 07.06.2023 11.11.2022
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM22315 250.000.000 09.11.2022 08.02.2023 11.11.2022
- Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. BLKOM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBLKM52311 150.000.000 09.11.2022 03.05.2023 11.11.2022


İlgili Şirketler [TCRYT, YKYAT, GLBMD, QNBFL, GARFL, KLVKS, INFO, BLKOM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078627


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ULUSE 173,80 21.795.043 % 10,00  
ODAS 9,79 2.914.756.290 % 10,00  
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Riyal 4,9306 4,9553 % 0,32  
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Altın Gr. 1.023 1.023 3,00  
Cumhuriyet 6.794 6.896 127,00  
Tam 6.828 6.887 -1,00  
Yarım 3.327 3.367 -1,00  
Çeyrek 1.669 1.683 0,00  
Gümüş.Ons 21,40 21,43 0,04  
Gümüş Gr. 12,77 12,78 0,05  
B. Petrol 93,81 93,81 -1,55  
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