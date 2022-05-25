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***YKYAT* *GEDIK* *YATVK* *TCRYT* *INFO* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

25.05.2022 18:44
***YKYAT* *GEDIK* *YATVK* *TCRYT* *INFO* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifika


***YKYAT******GEDIK******YATVK******TCRYT******INFO******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TCRYT, YKYAT, AKBNK, INFO, GEDIK, YATVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD82249 39.000.000 25.05.2022 17.08.2022 27.05.2022
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM82222 100.000.000 25.05.2022 24.08.2022 27.05.2022
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBK82257 212.000.000 25.05.2022 11.08.2022 27.05.2022
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM82228 250.000.000 25.05.2022 24.08.2022 27.05.2022
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGDKM52317 120.000.000 25.05.2022 24.05.2023 27.05.2022
- Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. YATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDYVKSK2216 275.300.000 25.05.2022 21.11.2022 27.05.2022


İlgili Şirketler [TCRYT, YKYAT, AKBNK, INFO, GEDIK, YATVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032483


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ARCLK 74,40 543.372.341 % 9,98  
GZNMI 31,78 63.096.251 % 9,97  
ALKA 39,34 54.243.025 % 9,95  
LIDFA 8,29 36.861.402 % 9,95  
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Altın Gr. 968 968 1,68  
Cumhuriyet 6.471 6.569 62,00  
Tam 6.442 6.604 64,66  
Yarım 3.114 3.195 31,28  
Çeyrek 1.562 1.597 15,64  
Gümüş.Ons 21,83 21,87 -0,27  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 0,01  
B. Petrol 111 111 0,03  
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