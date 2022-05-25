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***YKYAT* *GEDIK* *ZORLF* *YATVK* *TCRYT* *EKTVK* *INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

25.05.2022 17:35
***YKYAT* *GEDIK* *ZORLF* *YATVK* *TCRYT* *EKTVK* *INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Ya


***YKYAT******GEDIK******ZORLF******YATVK******TCRYT******EKTVK******INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EKTVK, GEDIK, INFO, TCRYT, YATVK, YKYAT, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52258 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52258 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM52218 FİNANSMAN BONOSU 25/05/2022 İtfa
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM52239 FİNANSMAN BONOSU 25/05/2022 İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD52226 FİNANSMAN BONOSU 25/05/2022 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS52215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS52215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS52223 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS52223 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM52233 FİNANSMAN BONOSU 25/05/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92228 FİNANSMAN BONOSU 25/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT131130T14 DEVLET TAHVİLİ 25/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT190826T19 DEVLET TAHVİLİ 25/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032432


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