***YKYAT* *GEDIK* *ZORLF* *YATVK* *TCRYT* *EKTVK* *INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***YKYAT******GEDIK******ZORLF******YATVK******TCRYT******EKTVK******INFO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler EKTVK, GEDIK, INFO, TCRYT, YATVK, YKYAT, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52225 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52258 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52258 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM52218 FİNANSMAN BONOSU 25/05/2022 İtfaİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM52239 FİNANSMAN BONOSU 25/05/2022 İtfaTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD52226 FİNANSMAN BONOSU 25/05/2022 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS52215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS52215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS52223 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS52223 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM52233 FİNANSMAN BONOSU 25/05/2022 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92228 FİNANSMAN BONOSU 25/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT131130T14 DEVLET TAHVİLİ 25/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT190826T19 DEVLET TAHVİLİ 25/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032432BIST