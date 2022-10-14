***YKYAT* *HALKB* *AKTIF* *VAKVK* *NUGYO* *QNBFB* *PBTR* *A1CAP* *ENJSA* *YKBNK* *SKYMD* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım
14.10.2022 17:24
***YKYAT******HALKB******AKTIF******VAKVK******NUGYO******QNBFB******PBTR******A1CAP******ENJSA******YKBNK******SKYMD******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler A1CAP, AKTIF, ENJSA, ERGLI, NUGYO, PBTR, QNBFB, SKYMD, HALKB, VAKVK, YKBNK, YKYAT
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1CAP TRFA1CPE2237 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2022 İtfa
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYBE2232 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2022 İtfa
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSAE2312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTE2220 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2022 İtfa
NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUGYO TRSNGYO72314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Taksitli İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMG52410 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMG52410 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Taksitli İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMG52428 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMG52428 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Taksitli İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMGK2319 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMGK2319 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Taksitli İtfa
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMGK2327 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMGK2327 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Taksitli İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE2248 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2022 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDE2226 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2022 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2232 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2022 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2240 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE2226 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE2226 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBKE2219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/10/2022 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBKE2219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYME2231 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2022 İtfa
TCMB TRD120424T10 ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072299
BIST