***YKYAT* *HALKB* *AKTIF* *VAKVK* *NUGYO* *QNBFB* *PBTR* *A1CAP* *ENJSA* *YKBNK* *SKYMD* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***YKYAT******HALKB******AKTIF******VAKVK******NUGYO******QNBFB******PBTR******A1CAP******ENJSA******YKBNK******SKYMD******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler A1CAP, AKTIF, ENJSA, ERGLI, NUGYO, PBTR, QNBFB, SKYMD, HALKB, VAKVK, YKBNK, YKYATMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüA1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1CAP TRFA1CPE2237 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2022 İtfaAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRFAKYBE2232 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2022 İtfaENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSAE2312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTE2220 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2022 İtfaNUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NUGYO TRSNGYO72314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMG52410 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMG52410 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMG52428 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMG52428 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMGK2319 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMGK2319 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMGK2327 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMGK2327 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/10/2022 Taksitli İtfaQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKE2248 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2022 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDE2226 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2022 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2232 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2022 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALE2240 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2022 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE2226 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2022 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE2226 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBKE2219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/10/2022 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBKE2219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYME2231 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2022 İtfaTCMB TRD120424T10 ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072299BIST